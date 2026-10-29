Radio-televizija Srbije se izvinila javnosti i sprovela promjene u uređivačkoj strukturi kao prvi korak ka ozdravljenju RTS-a.

Izvor: rts prinstcreen

Radio-televizija Srbije izvijestila je u svom Drugom dnevniku o promjenama u uređivačkoj strukturi i uz nju navela da je to prva mjera izvinjenja upućenog javnosti u ime Uredničkog kolegijuma informativnog programa.

"Poštovani gledaoci, ovo su prvi koraci ka ozdravljenju RTS-a i prva mjera izvinjenja za sve izostavljeno u prethodnom periodu. Predstoji nam rad na programskim sadržajima, sve u javnom interesu. Želimo da vratimo vaše povjerenje, poruka je novog uredničkog kolegijuma informativog programa Radio-televizije Srbije", pročitao je spiker Centralnog dnevnika u 19.30 časova.

Pogledajte izvinjenje RTS-a javnosti:

Pogledajte 00:22 Izvinjenje kolegijuma RTS Izvor: RTS Izvor: RTS

Nakon ostavke direktorke Manje Grčić na zahtjev Studentske liste, uslijedio je i niz smjena u Takovskoj 10.

Prema nalogu vršioca dužnosti glavnog urednika informativnog programa Borivoja Uskokovića, smijenjeni su urednici redakcija Zoran Stanojević, Vesna Šljegović, Nikolina Rakić, Gorislav Papić, Suzana Gvozdenović. Poslove šefova redakcija sajta obavljaće Radivoje Maroević, dopisništva Milan Srdić, regiona Vanja Ratković,OKO-a Dragana Ignjić i dijaspore Boban Kovačević.

Smijenjeni su urednici Centralnog dnevnika u 19.30 Milica Nedić, Dušan Ubović i Ruža Jeremić Turović.

Pogledajte 00:05 Zgrada RTS-a Izvor: Mondo/Petar Aleksić Izvor: Mondo/Petar Aleksić

(MONDO)