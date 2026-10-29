RIK je donio odluku o ponovnom glasanju na 53 biračka mjesta u Srbiji, zbog nemogućnosti utvrđivanja rezultata.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Republička izborna komisija (RIK) donijela je odluku o ponovnom glasanju na ukupno 53 biračka mjesta širom Srbije na izborima za narodne poslanike.

Rezultati glasanja nijesu mogli biti utvrđeni na 31 biračkom mjestu, dok je na još 22 mjesta glasanje poništeno rješenjima nadležnih lokalnih izbornih komisija.

Zbog nemogućnosti utvrđivanja rezultata glasanja, ponovno glasanje predviđeno je na biračkim mjestima u Aleksincu (3, 13, 24, 42, 46 i 47), Bačkoj Topoli (19), Bojniku (10), Vladičinom Hanu (17, 27, 35, 39, 40, 46 i 47), Inđiji (20), Koceljevi (4, 10, 14, 26 i 32), Kikindi (14), Kuršumliji (30), Majdanpeku (28, 29, 30, 34 i 35), Subotici (73), Ćupriji (16) i Šidu (35).

Glasanje je poništeno na biračkim mjestima u Aleksincu (16 i 74), Babušnici (24, 26 i 36), Bačkoj Topoli (34, 40 i 44), Zemunu (1 i 25), Kanjiži (4), Kruševcu (111), Kuršumliji (13), Loznici (32), Ljigu (20), Novom Pazaru (81), Petrovcu na Mlavi (27), Pirotu (33), Požarevcu (3), Prokuplju (12), Trsteniku (66) i Ćupriji (21).

Ponovno glasanje zakazano je za 1. novembar 2026. godine.