SAD su poručile da žele dalje unapređenje partnerstva sa Srbijom i saradnju sa novoizabranim poslanicima.
Sjedinjene Američke Države oglasile su se povodom parlamentarnih izbora u Srbiji, poručivši da se raduju daljem unapređenju partnerstva sa Srbijom i saradnji sa novoizabranim poslanicima, uz nastavak strateškog dijaloga pokrenutog tokom protekle godine.
"Radujemo se daljem unapređenju partnerstva sa Srbijom i saradnji sa novoizabranim poslanicima u Narodnoj skupštini, dok nastavljamo da gradimo na zamahu ostvarenim tokom protekle godine, uključujući i pokretanje strateškog dijaloga", piše u prvoj zvaničnoj reakciji iz SAD povodom parlamentarnih izbora u Srbiji.
"Radujemo se saradnji sa novoizabranim poslanicima": Amerika se oglasila povodom izbora u Srbiji