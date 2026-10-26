SAD su poručile da žele dalje unapređenje partnerstva sa Srbijom i saradnju sa novoizabranim poslanicima.

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Sjedinjene Američke Države oglasile su se povodom parlamentarnih izbora u Srbiji, poručivši da se raduju daljem unapređenju partnerstva sa Srbijom i saradnji sa novoizabranim poslanicima, uz nastavak strateškog dijaloga pokrenutog tokom protekle godine.

"Radujemo se daljem unapređenju partnerstva sa Srbijom i saradnji sa novoizabranim poslanicima u Narodnoj skupštini, dok nastavljamo da gradimo na zamahu ostvarenim tokom protekle godine, uključujući i pokretanje strateškog dijaloga", piše u prvoj zvaničnoj reakciji iz SAD povodom parlamentarnih izbora u Srbiji.