Objavljen je plan "Studentske liste" ,koja je pobijedila na parlamentarnim izborima u Srbiji, a taj plan ima 11 tačaka.

Izvor: Kurir/Ilija Ilić

Organizacija "Studenti u blokadi" je pobijedila na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji sa listom "Studentska lista - Studenti pobeđuju" koji su održani u nedelju 25. oktobra, a na svom sajtu su predstavili svoj plan za reforme u Srbiji u 11 tačaka. Cijeli plan podijeljen je u tri celine, a fokus njihovog plana je oporavak privrede, ulaganje u obrazovanje uz stvaranje uslova za ostanak mladih ljudi u zemlji.

Kao što je već navedeno, "Studentski plan" je podijeljen u tri celine. To su:

Borba sa kriminalom i korupcijom - " Srbija ili mafija "

" Ulaganje u obrazovanje i domaću privredu - " U znanju je moć "

" Reforma ekonomskog sistema - "Srbija raste sa nama"

Kako glasi "Studentski plan" u 11 tačaka?

Plan "Studentske liste" za oporavak i napredak Srbije ima 11 tačaka. To su:

Oslobađanje sudova i tužilaštva uz formiranje Specijalne tužilačke policije - Formiranje proverene policijske jedinice koja samostalno istražuje korupciju i hapsi odgovorne bez političkih opstrukcija, a uz oslobađanje sudija i tužilaca političkog pritiska. Sveobuhvatna, temeljna kontrola rada MUP-a, odstranjivanje iz službe funkcionera i pripadnika povezanih sa mafijom. Otkaz svim policajcima koji su prekršili zakone službe u obračunu sa pobunjenim studentima i građanima Zakon o porijeklu i oduzimanju nelegalno stečene imovine i lustracija javnih funkcionera - Jačanje i kadrovsko opremanje Poreske uprave radi beskompromisnog ispitivanja imovine javnih funkcionera i povrata otetog javnog novca u budžet. Preispitivanje postupaka javnih funkcionera i odgovornost svih pojedinaca koji su zloupotrebili položaj, ogrezli u korupciju ili kršili ljudska prava, Ustav i zakone, čime prekidamo kontinuitet autoritarnog i korumpiranog sistema Potpuna transparentnost javnih nabavki i revizija državnih projekata - Otvaranje svih ugovora i tendera za javnost, jačanje Državne revizorske institucije i revizija svih dosadašnjih netransparentnih i preplaćenih infrastrukturnih projekata, sa posebnim naglaskom na tajne sporazume, leks specijalise i projekte kojima su probijeni rokovi završetka. Moramo znati kuda i kome odlazi naš novac Oslobađanje medija - Deblokada i departizacija REM-a, koji će bez odlaganja početi rad u skladu sa zakonom i medije vratiti u okvire zakona. Oslobađanje RTS-a. Ispitivanje odgovornosti novinara i rukovodstva svih državnih i privatnih televizija, a shodno dugogodišnjoj diskriminaciji i širenju govora mržnje. Oduzimanje i dodeljivanje novih nacionalnih frekvencija i jačanje uloge Saveta za štampu u kontroli zakonitosti rada štampanih medija Stručno zapošljavanje i departizacija javnog sektora - Ukidanje partijskog udomljavanja, prelazak na stroge konkurse i postavljanje dokazanih stručnjaka na čelo javnih preduzeća umesto partijskih poslušnika. Ukidamo partijsko imenovanje direktora i uvodimo strogu finansijsku kontrolu rada Inovacije u učenju i besplatni udžbenici - Ulažemo u moderne obrazovne programe, kritičko razmišljanje i praktična znanja prilagođena 21. vijeku. Da bi vrhunsko obrazovanje bilo dostupno svima, obezbeđujemo besplatne udžbenike za sve osnovce i srednjoškolce, bez obzira na mjesto prebivališta. Stručne ekskurzije i vanškolske aktivnosti postaju finansijski dostupne Ekonomija znanja, podrška domaćim preduzetnicima i poljoprivrednicima - Povezivanje univerziteta, instituta i strukovnih udruženja sa privredom. Snažni grantovi i subvencije za startapove, inovacije, domaće preduzetnike i poljoprivrednike, u cilju prelaska sa modela jeftine radne snage na savremenu privredu visoke vrijednosti Ugovori na neodređeno poslije 12 mjeseci - Izmjena Zakona o radu: skraćivanje maksimalnog rada na određeno vrijeme sa 24 na 12 mjeseci, čime se ukida višegodišnja ucjena zaposlenih i obezbjeđuje radna sigurnost Ukidanje monopola uvozničkog lobija i obezbeđivanje prehrambene sigurnosti - Održavanjem monopola i iskorišćavanjem povlašćenog položaja na tržištu, uvoznički lobi i interesne grupe protivzakonito narušavaju odnose cijena u prodavnicama naspram cijena proizvodnje. Poljoprivredno zemljište i voda postaće zaštićeno nacionalno dobro koje garantuje prehrambenu sigurnost svih naših porodica i budućih generacija Dostupno stanovanje za mlade parove i deficitarne struke - Stanovi sa povoljnim zakupom i otkupom, uz poreske olakšice za mlade porodice i zaposlene u prosveti i zdravstvu, radi rješavanja stambenog pitanja, zasnivanja porodice i ostanka u državi Ljekar u svakom selu - Uvođenje jedinstvene cijene lijeka i ravnomernija dostupnost apoteka i ljekova u ruralnim i nerazvijenim područjima, uz obnovu seoskih ambulanti i domova zdravlja, nacionalni standard minimalnog broja timova primarne zaštite po broju stanovnika i podsticaje za zapošljavanje mladih ljekara i tehničara u udaljenim sredinama, garantujući osnovnu zdravstvenu zaštitu u svakom dijelu Srbije.

Da podsjetimo, "Studentska lista" je pobijedila na vanrednim parlamentarnim izborima koji su održani u nedelju 25. oktobra. Prema posljednjim rezultatima, osvojili su 140 mandata, dok je lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" osvojila 103 mandata.