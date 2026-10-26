Na osnovu finalnih projekcija i rezultata izbora, Studentska lista osvojila je apsolutnu većinu u Narodnoj skupštini Republike Srbije sa 141 mandatom prema CeSID-u, odnosno između 135 i 140 mandata prema drugim procjenama.

Izvor: TAČNO/DEJAN ŽIVANČEVIĆ

Nakon rezultata na vanrednim parlamentarnim izborima, na kojima je lista "Studenti pobeđuju" osvojila apsolutnu većinu od 52,9 odsto glasova i čak 140 poslaničkih mjesta, parlament Srbije dobiće potpuno novi sastav.

Listu predvodi poznati interventni kardiolog i redovni profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu dr Ilija Srdanović, koji je uoči izbora naglasio da ovo nije stranački angažman, već borba za institucije.

Pored njega, u poslaničke klupe mogao bi da sedne jedno od najvećih imena srpske košarke Dejan Bodiroga, nekadašnji guverner Narodne banke Srbije i profesor Ekonomskog fakulteta Dejan Šoškić, kao i proslavljeni glumac Tihomir Stanić.

Finalna projekcija osvojenih glasova i distrubucije mandata na 100% uzorka biračkih mesta. Napomena: Uzorak ne uključuje biračka mesta u dijaspori. Rezultati glasanja u inostranstvu mogu u maloj meri uticati na konačnu distribuciju mandata. https://t.co/tpj9pWhQWR — CeSID (@CeSIDBeograd)October 26, 2026

Na spisku onih koji su obezbijedili mandat nalazi se i muzičar i član "Beogradskog sindikata" Feđa Dimović, diplomirani inženjer geologije Zoran Đajić, ekološki aktivista iz Gornjih Nedeljica Zlatko Kokanović, kao i advokatica Sarah El Sarag.

Akademska i stručna postava

Značajan deo nove poslaničke većine čine ugledni profesori Beogradskog univerziteta i naučnici. Među njima su sociolog Jovo Bakić, psiholog Aleksandar Baucal, rektorka Univerziteta umjetnosti u Beogradu Mirjana Nikolić, redovni član SANU i hemičar Radomir Saičić, elektroinženjer Slobodan Vukosavić, kao i stručnjak za radno pravo Mario Reljanović.

Iz redova liste poručili su da sastav poslanika odražava presjek društva kakav su studenti željeli da vide u institucijama - od univerzitetskih amfiteatara, operacionih sala i kulturnih ustanova, do radionica i poljoprivrednih gazdinstava.

Pogledajte kompletan spisak svih 140 kandidata koji mogu da računaju na ulazak u Skupštinu: