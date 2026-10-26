Na osnovu finalnih projekcija i rezultata izbora, Studentska lista osvojila je apsolutnu većinu u Narodnoj skupštini Republike Srbije sa 141 mandatom prema CeSID-u, odnosno između 135 i 140 mandata prema drugim procjenama.
Nakon rezultata na vanrednim parlamentarnim izborima, na kojima je lista "Studenti pobeđuju" osvojila apsolutnu većinu od 52,9 odsto glasova i čak 140 poslaničkih mjesta, parlament Srbije dobiće potpuno novi sastav.
Listu predvodi poznati interventni kardiolog i redovni profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu dr Ilija Srdanović, koji je uoči izbora naglasio da ovo nije stranački angažman, već borba za institucije.
Pored njega, u poslaničke klupe mogao bi da sedne jedno od najvećih imena srpske košarke Dejan Bodiroga, nekadašnji guverner Narodne banke Srbije i profesor Ekonomskog fakulteta Dejan Šoškić, kao i proslavljeni glumac Tihomir Stanić.
Finalna projekcija osvojenih glasova i distrubucije mandata na 100% uzorka biračkih mesta. Napomena: Uzorak ne uključuje biračka mesta u dijaspori. Rezultati glasanja u inostranstvu mogu u maloj meri uticati na konačnu distribuciju mandata. https://t.co/tpj9pWhQWR— CeSID (@CeSIDBeograd)October 26, 2026
Na spisku onih koji su obezbijedili mandat nalazi se i muzičar i član "Beogradskog sindikata" Feđa Dimović, diplomirani inženjer geologije Zoran Đajić, ekološki aktivista iz Gornjih Nedeljica Zlatko Kokanović, kao i advokatica Sarah El Sarag.
Akademska i stručna postava
Značajan deo nove poslaničke većine čine ugledni profesori Beogradskog univerziteta i naučnici. Među njima su sociolog Jovo Bakić, psiholog Aleksandar Baucal, rektorka Univerziteta umjetnosti u Beogradu Mirjana Nikolić, redovni član SANU i hemičar Radomir Saičić, elektroinženjer Slobodan Vukosavić, kao i stručnjak za radno pravo Mario Reljanović.
Iz redova liste poručili su da sastav poslanika odražava presjek društva kakav su studenti željeli da vide u institucijama - od univerzitetskih amfiteatara, operacionih sala i kulturnih ustanova, do radionica i poljoprivrednih gazdinstava.
Pogledajte kompletan spisak svih 140 kandidata koji mogu da računaju na ulazak u Skupštinu:
- Ilija Srdanović
- Katarina Stanković
- Željko Hubač
- Aleksandar Cvetković
- Katarina Šćepanović
- Adem Mavrić
- Miloš Jevtić
- Tihomir Stanić
- Tatjana Paunović
- Milina Marić
- Vesna Srećković
- Aleksandar N. Nešković
- Marija Bjelobrk
- Lidija Dimitrijević
- Slobodan Vukosavić
- Marija Vulović
- Zlatko Kokanović
- Sara Valentik
- Dragana Đorđević
- Predrag Mrđa
- Oliver Tošković
- Mitar Krstić
- Milana Pisarić
- Dejan Bodiroga
- Maja Krstić
- Saša Tomas
- Dejan Šoškić
- Gordana Stefanović
- Milena Petrović
- Aleksandra Perkov
- Živojin Milovanović
- Dejan Ivanišević
- Danijela Stošić Panić
- Aleksandra Štimac
- Dragan Stojković
- Dušan Đurđević
- Slavica Filipović
- Mirza Ramusović
- Aleksandar Milojković
- Sanja Fric
- Vladan Jovanović
- Tomislav Veljković
- Đoka Ćurčić
- Aleksandra Ilić
- Marina Petrović Jilih
- Nikola Mikić
- Stanislav Milošević
- Feđa Dimović
- Andrea Besedeš Nađ
- Vera Radović
- Aleksandar Čupić
- Sreten Stojanović
- Uroš Mikić
- Milena Đorđijević
- Marija Maruna
- Ivan Mijailović
- Stanko Fuštar
- Zoran Đajić
- Ljubica Oparnica
- Sanela Ramadanović
- Imre Krizmanić
- Nemanja Krstić
- Jovan Vujičić
- Tatjana Petrović Ropret
- Ivana Petrović
- Miroslav Andrić
- Vladan Mančić
- Aleksandar Vasov
- Ana Trifunović
- Jovana Devetaković
- Jugoslav Ristić
- Tibor Lazar
- Rastko Jović
- Sanja Belić
- Tanja Đorđević Hamidović
- Jovo Bakić
- Mikica Sibinović
- Marko Nikolić
- Jovana Jemović
- Aleksandra Popin
- Dražen Drašković
- Miloš Todorović
- Aleksandar Arsić
- Biljana Radovanović Brkanović
- Sanja Savčić
- Zoran Stevanović
- Aleksandar Baucal
- Dragan Cvetković
- Jelena Petrović
- Mirjana Nikolić
- Radomir Saičić
- Dejan Đurđev
- Stefan Mladenović
- Vesna Seničić
- Daliborka Purić
- Jugoslav Gašić
- Uroš Radovančev
- Ivan Ćirić
- Marijana Cvetković
- Ana Savić
- Dejan Jakšić
- Slavoljub Uzunović
- Slobodan Bubnjević
- Marija Mitrović
- Marija Lesjak
- Milan Bogunović
- Goran Perišić
- Mario Reljanović
- Irena Ljubomirović
- Sarah El Sarag
- Suzana Rogan
- Dragan Stojić
- Milica Jovanović
- Marija Milovanović
- Slobodan Savić
- Maja Crnogorac Đurić
- Zorica Stojanović
- Vladimir Savić
- Marija Džunić
- Dragan Milićev
- Zoran Stojiljković
- Dragan Jovanović
- Vesna Spasojević Brkić
- Milan Zdravković
- Milica Vasiljević Blagojević
- Ivan Milosavljević
- Dragan Bogojević
- Igor Cegledi
- Tatjana Pejčić
- Tatjana Grujić
- Milan Matić
- Anđelka Bulatović
- Petar Mitov
- Mladen Krstić
- Tatjana Žunić
- Jelka Aksentijević
- Janko Međedović
- Bojan Dimitrijević
- Svetlana Stanarević
- Igor Mikitišin