Spisi predmeta sa žalbama odbrane i tužilaštva na presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović dostavljeni su Apelacionom sudu u Beogradu na dalje odlučivanje.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović/Privatna arhiva/Espreso/Tamara Trajković

Viši sud u Beogradu poslao je Apelacionom sudu spise predmeta sa prvostepenom presudom kojom su na višegodišnje zatvorske kazne osuđeni Vladimir i Miljana Kecmanović, roditelji dječaka koji je u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar 3. maja 2023. godine ubio 10 osoba, prenosi agencija Tačno.

Spisi predmeta su, zajedno sa žalbama branilaca i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, poslati Apelacionom sudu u Beogradu na dalje odlučivanje, rekla je za Tanjug portparolka tog suda Ivona Čogurić.

Drugostepeni sud ima opciju da potvrdi ili preinači presudu, ili da sam otvori pretres radi dodatnih pojašnjenja, s obzirom na to da je Apelacioni sud prvu prvostepenu presudu već jednom ukinuo i naložio ponavljanje suđenja.

Prvostepenom presudom Vladimir Kecmanović je osuđen na kaznu zatvora od 14 godina i šest mjeseci za krivična djela zanemarivanje i zlostavljanje maloljetnog lica i teško djelo protiv opšte sigurnosti, dok je Miljana Kecmanović osuđena na dvije godine i 11 mjeseci zatvora za krivično djelo zanemarivanje i zlostavljanje maloljetnog lica.

Vladimir Kecmanović se nalazi u pritvoru, dok se njegova supruga brani sa slobode.

Vladimir Kecmanović je oglašen krivim da je sina u streljani i van nje obučavao da puca, kao i da nije na zakonit način obezbijedio oružje u stanu.

Kecmanovići su osuđeni i da su grubo zanemarili psihičko i emocionalno stanje svog sina jer su propustili da mu pruže psihološku pomoć i da ga vaspitaju, odnosno da ga nauče razlici između dobrog i lošeg.

Nakon presude je Više javno tužilaštvo u Beogradu uložilo žalbu jer smatra da u ovom slučaju ne postoje olakšavajuće okolnosti, imajući u vidu da je njihov maloljetni sin 3. maja 2023. godine ubio deset osoba, među kojima devetoro djece, i ranio još šestoro ljudi.

Žalbom je predloženo da Apelacioni sud Vladimiru izrekne jedinstvenu kaznu od 14 godina i 11 mjeseci zatvora, umjesto dosuđenih 14 godina i šest mjeseci, dok bi Miljana, umjesto dvije godine i 11 mjeseci, bila osuđena na tri godine zatvora.

Dječak K. K., koji u vrijeme izvršenja ovog zločina nije imao navršenih 14 godina, pa samim tim nije krivično odgovoran, pucao je u školi iz dva očeva pištolja koja je uzeo iz sefa 1. maja 2023. godine.

Potom ih je dva dana kasnije stavio u svoj ranac, otišao u školu i tokom prvog časa ubio devet učenika i čuvara škole i ranio još petoro djece i nastavnicu istorije.