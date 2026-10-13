P. V. (64) iz Valjeva ubio je svoju majku S. V. (93) udarajući je prvo čekićem u glavu, a kasnije je izvadio i kuhinjski nož i ubo je u vrat, on se nakon zločina sam prijavio policiji.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Sa više udaraca čekićem po glavi i uboda kuhinjskim nožem u vrat, P. V. (64) usmrtio je svoju majku S. V. (93) u njihovoj porodičnoj kući u Plitvičkoj ulici nu Naselju Popare u Valjevu.

Zatim je izašao iz kuće, zaključao ulazna vrata, pješice otišao u Policijsku upravu u Valjevu i sam se prijavio.

Policijska patrola ubrzo je u kući, na podu, zatekla nepomično tijelo žene u lokvi krvi. Dežurni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Valjevu i policijski službenici obavili su uviđaj, a nezvanično još nije poznat motiv stravičnog ubistva.

"Utvrđeno je da je teškim čekićem P. V. više puta majku udario po glavi, a kada je starica, koja je bila u invalidskim kolicima, jer je nepokretna, pala na pod još je davala znake života", kaže izvor blizak istrazi.

"Vidjevši da je još živa, kuhinjskim nožem je ubo u vrat. Koliko su udarci bili siloviti, pokazuju višestruki prelomi lobanje, a sječivo noža se odlomilo i ostalo je u tijelu nesrećne žene, dok je drška zatečena na invalidskim kolicima. Kada se uvjerio da je majka mrtva, zaključao je kuću i otišao u policiju, gdje je hladnokrvno potanko opisao kakvo je zvjerstvo počinio", dodaj je izvor.

Utvrđeno je da P. V. nije bio pod uticajem alkohola. Nadležnima, nezvanično se saznaje, nije bilo prijavljivano eventualno porodično nasilje u domaćinstvu u kom su živjeli majka i sin.

"Osumnjičeni za ubistvo majke nije bio evidentiran kao pacijent Psihijatrijske službe Opšte bolnice Valjevo", ističe izvor.

Određeno mu je 48 sati zadržavanja i u zakonskom roku biće priveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Valjevu. Istraga će pokazati da li su eventualna svađa, bolest, nemaština, ili nešto drugo, bili razlog za nesvakidašnje porodično ubistvo.

(Novosti/MONDO)