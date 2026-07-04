Policija je sinoć na Starom gradu uhapsila trojicu maloljetnika od 13 i 14 godina tokom provale u piceriju. Slučaj je prijavio prolaznik, a dječaci su zatečeni unutra sa ukradenih 4.000 dinara.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Prava filmska scena odigrala se sinoć na Starom gradu u Beogradu, gdje su uhapšena trojica maloljetnika nakon provale u jednu piceriju, prenose mediji.

Kako navode mediji, dvojica četrnaestogodišnjaka i jedan trinaestogodišnjak došli su na ideju da kroz prozor provale u poznatu piceriju na Starom gradu, koja je u tom trenutku bila zaključana.

Cijeli događaj primijetio je jedan prolaznik, koji je odmah obavijestio policiju. Policijski službenici ubrzo su stigli na lice mjesta i u unutrašnjosti objekta zatekli i uhapsili trojicu maloljetnika.

Prema daljim saznanjima medija, maloljetnici su priznali izvršenje djela, a kod njih je pronađeno oko 4.000 dinara.