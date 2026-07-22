U Višem sudu u Beogradu prikazano je 11 snimaka koji, prema navodima tužilaštva, prikazuju događaje prije, tokom i nakon ubistva Ranka Radoševića zvanog Eskobar 9. marta 2023. godine na benzinskoj pumpi u Rušnju.

Izvor: Kurir/Nenad Kostić/Novosti/screenshot

U sudnici Višeg suda u Beogradu prikazano je 11 snimaka prije, tokom i nakon ubistva Ranka Radoševića zvanog Eskobar u kafiću na benzinskoj pumpi u Rušnju. Ubistvo se dogodilo 9. marta 2023. godine, a postupkom su obuhvaćene četiri osobe, među kojima je i jedna djevojka.

Više javno tužilaštvo u Beogradu je ranije saopštilo da postoji osnovana sumnja da su Stefan Zlatanović i Luka Vučević 9. marta oko 11.05 časova, na podmukao način, lišili života Ranka Radoševića. On je, usled zadobijenih povreda, preminuo u 11.32 časova.

Prilikom izvršenja krivičnog djela, kako se sumnja, Stefan i Luka su doveli u opasnost živote tri gosta u kafiću u kojem je došlo do pucnjave.

Osim optuženih Stefana i Luke, državljanima Bosne i Hercegovine, Marku Pjanoviću i Azri Šabanović se stavlja na teret krivično djelo - teško ubistvo u pomaganju.

Vidi opis Fatalna Azra namamila Ranka Eskobara u zamku? Kamere zabilježile svaki detalj krvave likvidacije na pumpi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 13 13 / 13

U sudnici pušteni snimci

Na ročištu koje je održano pred Višim sudom u Beogradu pušteno je 11 snimaka. Na snimcima se vidi kako dvojica muškaraca, u jaknama i sa hirurškim maskama preko lica, trče preko parkinga u blizini benzinske pumpe.

Na jednom od snimaka se vidi i kako Radošević utrčava u kafić na benzinskoj pumpi i potom pada na pod, dok za njim utrčava maskirani muškarac, za kog tužilaštvo tvrdi da je Zlatanović i puca. Drugi muškarac, za kojeg tužilaštvo tvrdi da je Luka, stoji na vratima.

Snimak prije ubistva

Kako se vidi na snimku, optuženi su pješke, potpuno opušteno išli ka pumpi. Hodali su polako i sve vrijeme su namiještali kapuljače. Jedan je krupniji, dok je drugi niži i mršaviji. Upravo taj drugi nosio je u ruci papirnu kesu u kojoj je, najvjerovatnije bilo oružje. Kako su se približavali pumpi, jednom od njih se pomjerila kapuljača i on je pogledao u pravcu kamere, te mu se vidi dio lica.

Snimak nakon ubistva

Postoji i snimak koji je navodno nastao nakon ubistva i koji prikazuje napadače kako bježe sa lica mjesta. Kamera je snimila dvojicu napadača kako užurbano napuštaju kafić u kojem se dogodila likvidacija. Jedan od njih se tom prilikom saginje i sa zemlje uzima nešto, za šta na snimku nije moguće razaznati šta je.

Državljani BiH namamili Ranka

Kako je ranije saopštilo tužilaštvo, Marko Pjanović je u jednoj rent-a-kar agenciji u Beogradu iznajmio na svoju ličnu kartu automobil “Fiat tip 500”, da bi potom 27. februara, mobilnim telefonom kontaktirao sada pokojnog Radoševića radi kupovine njegovog automobila PMV “Golf 8”.

Sledećeg dana oni su razmjenom SMS poruka dogovorili da se nađu na benzinskoj stanici "Кnez Petrol" u Rušnju, gdje je osumnjičeni Pjanović došao iznajmljenim automobilom, a kako bi vidio vozilo marke “Golf 8” koje je prodavao Radošević.

Devet dana kasnije, 9. marta Marko Pjanović je kontaktirao Radoševića, putem aplikacije Vacap, pa su se dogovorili da se oko 11 časova sastanu na benzinskoj stanici "Кnez Petrol" u Rušnju radi kupovine njegovog automobila, iako se Marko Pjanović nalazio na teritoriji BiH.

Azra Šabanović je, kako se sumnja, 4. marta zajedno sa Pjanovićem u Кraljevu sa jednog parkinga oduzela vozilo "Golf 4 karavan" i dovezla ga u Beograd, a osumnjičeni Pjanović se dovezao iznajmljenim "Fiat tip 500".

Pomenuti “Golf 4 karavan” su kasnije Stefan Z. i Luka V. koristili za izvršenje krivičnog djela.

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Pogledajte 00:11 Eskobar iz Nikšića ubijen u Rušnju Izvor: Kurir televizija Izvor: Kurir televizija

(Blic/Mondo)