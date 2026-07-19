U teškom sudaru dva automobila u selu Visoka kod Kuršumlije povrijeđeno je šest osoba, od kojih jedna teže. Prema prvim podacima, BMW je prešao u suprotnu traku. Svi su prebačeni u bolnicu.

Izvor: Kurir/Nenad Kostić

Više osoba je povrijeđeno u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u selu Visoka kod Kuršumlije oko 17.30 časova.

Kako se nezvanično saznaje, došlo je do kontakta dva vozila na magistralnom putu Niš–Priština.

Prema nepotvrđenim informacijama, vozilo marke „BMW“ njemačkih registarskih oznaka prešlo je u suprotnu saobraćajnu traku i direktno se sudarilo sa vozilom beogradskih registarskih oznaka.

U ovoj nezgodi, kako je potvrdila direktorka Doma zdravlja Kuršumlija Uranija Petrović, povrijeđeno je šest osoba, od kojih je jedna u teškom stanju.

Sva povrijeđena lica transportovana su vozilima Hitne pomoći Doma zdravlja Kuršumlija na Odjeljenje urgentne medicine Opšte bolnice Prokuplje, gdje je u toku dijagnostika.