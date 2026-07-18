Sinoć se u dvorištu porodične kuće mirno druženje uz muziku pretvorilo u horor kada su trojica muškaraca donijela sumanutu odluku da se — dobacuju bombom.

Izvor: Kurir/Nenad Kostić

U dvorištu porodične kuće u Starčevu sinoć je došlo do aktiviranja eksplozivne naprave u kojem je jedna osoba poginula, a dvije teško povrijeđene. Kako mediji saznaju, do nesreće je došlo kada su se trojica muškaraca dobacivala bombom.

U kući u Starčevu više osoba družilo se u dvorištu uz muziku, kada su trojica muškaraca odlučila da se dobacuju bombom. Tokom tog dobacivanja, jedan od njih je aktivirao eksplozivnu napravu, koja je potom eksplodirala.

Muškarac koji je aktivirao bombu poginuo je na licu mjesta, dok su druga dvojica zadobila povrede.

Policija je odmah izašla na lice mjesta, kao i dežurni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Pančevu, nakon čega je obavljen uviđaj.