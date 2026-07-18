Jedna osoba je poginula, a dvije su povrijeđene nakon što je u dvorištu porodične kuće u Starčevu aktivirana eksplozivna naprava, saopštio je MUP.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U dvorištu porodične kuće u Starčevu sinoć je aktivirana eksplozivna naprava, saopštio je MUP. Jedna osoba je poginula, dok su dvije povrijeđene. Povrijeđeni su hitno prevezeni i hospitalizovani u nadležnoj zdravstvenoj ustanovi.

Policijski službenici obezbijedili su mjesto događaja. Uviđaj je u toku i obavlja se u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Pančevu.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova intenzivno preduzimaju sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti radi utvrđivanja svih činjenica, tačnih okolnosti, kao i neposrednog uzroka koji je doveo do aktiviranja ove eksplozivne naprave, navodi se u saopštenju.