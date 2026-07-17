Direktor UKC Niš saopštio stanje državljana Sribje povrijeđenih u nesreći kod Kotora kada je stradala djevojka iz okoline Niša. Objasnio i stanje povrijeđenog maloljetnog dječaka.

Izvor: Kurir/Služba zaštite i spasavanja Kotor

Prvi avion Vlade Srbije koji prevozi državljane Srbije koji su zadobili povrede u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u nedelju 12. jula kod Kotora kada je stradala djevojka J.S. (21) iz okoline Niša, dok je povrijeđeno 16 osoba. Nakon što je stigao iz Crne Gore prvi avion Vlade Srbije, obratio se doktor Milan Lazarević, direktor UKC Niš kao i njegov pomoćnik doktor Aleksandar Nikolić, prenosi "Blic".

"Prva grupa pacijenata povrijeđenih u teškoj saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori je upravo sletjela na aerodrom 'Car Konstantin' u Nišu. U ovom trenutku sanitetska vozila su prišla letjelici kako bi se tri povrijeđena pacijenta i jedan roditelj u pratnji smijestili i uputili do intenzivne njege Univerzitetskog kliničkog centra (UKC) Niš.

Od tri pacijenta iz ove prve ture, jedan je teško povrijeđen i nalazi se u ležećem položaju, te je i transport specifičan u tom kontekstu. Saobraćajna policija je obezbijedila koridor, tako da ćemo velikom brzinom i bez gubljenja vremena stići do UKC Niš.

Danas će se vratiti ukupno sedmoro pacijenata, a vrlo brzo će se obaviti i drugi let ka aerodromu Tivat. Kolege iz Crne Gore su pripremljene i najkasnije danas u toku popodneva imaćemo i drugu turu pacijenata koji će biti smješteni u UKC Niš. Prvenstveno ćemo im pružiti pomoć i bezbjedno ih smijestiti, a potom uraditi kompletnu dijagnostiku da vidimo šta je još potrebno tim našim sugrađanima", objasnio je doktor Lazarević.

Potom je otkrio i stanje povrijeđenog dječaka, najmlađeg pacijenta u UKC Niš. Dječak se nalazi u teškom stanju i na mehaničkoj ventilaciji je.

"Što se tiče najmlađeg pacijenta, on je životno ugrožen i nalazi se u teškom stanju na mehaničkoj ventilaciji. To su poslednje informacije koje imamo, a posebnih detalja o dokumentaciji nemamo jer on u ovom trenutku nije planiran za transport. Kada njegovo stanje bude stabilno i zadovoljavajuće, biće transportovan u našu zemlju ", dodao je direktor UKC Niš.

Pohvalio je i kolege iz Crne Gore zbog profesionalnosti, humanosti i odgovornosti. Doktor Nikolić je takođe iznio stanje povrijeđenih.

"Transportovano je četvoro naših državljana (tri pacijenta sa teškim tjelesnim povredama i pratnja). Jedna pacijentkinja je morala biti u ležećem položaju, dok je ostalo troje u sjedećem.

Sve vrijeme su bili hemodinamski i respiratorno stabilni i prvi zadatak je uspješno obavljen. Let nije bio rizičan, brzo se stiglo na obije destinacije, a uslovi su bili više nego zadovoljavajući", naveo je doktor Nikolić.

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Vidi opis "Dječak je životno ugrožen": Prve riječi direktora UKC Niš nakon sletanja aviona sa povrijeđenim Srbima iz Crne Gore Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Služba zaštite i spasavanja Kotor Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Služba zaštite i spasavanja Kotor Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Služba zaštite i spasavanja Kotor Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Služba zaštite i spasavanja Kotor Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Služba zaštite i spasavanja Kotor Br. slika: 5 5 / 5

Da podsjetimo, od 17 putnika, državljana Srbije, koji su bili u mini-busu koji se vraćao iz manastira Ostrog, preminula je J.S. dok je ostalih 16 putnika završilo u bolnici. Među povrijeđenim putnicima je i jedan dječak.