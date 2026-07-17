Viši sud u Beogradu usvojio je predlog Višeg javnog tužilaštva i odredio pritvor Aleksandru Radiću, uz istovremeno naređenje za raspisivanje potjernice.

Izvor: Kurir televizija

Viši sud u Beogradu, kako se nezvanično saznaje, usvojio je predlog Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i odredio pritvor Aleksandru Radiću, jednom od prvih koji je plasirao neistine u vezi sa upotrebom "zvučnog topa" i naredio raspisivanje potjernice za njim.

Prethodno je danas Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo da je Radić 24. juna 2026. godine napustio teritoriju Srbije, zbog čega je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da mu odredi pritvor jer se nalazi u bjekstvu u inostranstvu, kao i da ne bi ponovio krivično djelo u kratkom vremenskom periodu.

Takođe je tražilo da naredi raspisivanje potjernice za njim.

(Kurir/Mondo)