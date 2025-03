Ivica Dačić je još jednom demantovao upotrebu zvučnog topa na protestu 15. marta.

Izvor: N1 Printscreen

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić obratio se javnosti na konferenciji povodom tvrdnji da je na protestu u Beogradu 15. marta upotrebljen zvučni top. On je objasnio sve o uređaju koji je snimljen pored Narodne skupštine.

"Policija Srbije nije upotrijebila nikad, pa ni 15. marta ni jedno nezakonito, nedozvoljeno sredstvo, koje nije predviđeno zakonom o policiji, uključujući i sredstva koja se kolokvijalno nazivaju zvučni top", naglasio je.

"Što se tiče zvuka, policija koristi samo zvučna sredstva za upozorenje i to smo rekli još prvoga dana. Takođe ne znam kakve su to nove informacije i kakve su novosti to da je policija nabavila akustične uređaje, kad sam ja izjavio juče na odboru da je policija 2021. nabavila određena sredstva koja su definisana za obavještavanje većeg broja ljudi na većim distancama. Opcija komunikacije javnog upozorenja na koje se policija sprema za svaki veliki javnu skup, čak ni ona nije korišćena na ovom skupu, iako policija na to ima pravo", dodao je Dačić.

"U načinu primjene policijskih ovlašćenja, član 6 na osnovu Zakona o policiji jasno piše: upozorenja se mogu davati usmeno, pisano, pomoću tehničkih sredstava za pojačavanje zvuka, kada je to propisano zakonom", rekao je Dačić.

"Znači, ovdje je riječ o tehničkim sredstvima za pojačavanje zvuka. To je definisano kao osnovno sredstvo, a ne kao oružje, za obavještavanje većeg broja ljudi na većim distancama", rekao je i dodao da je riječ o akustičnim uređajima koji se nalaze u slobodnoj trgovini i koriste u 100 zemalja.

"Demantujem da je to kupljeno da bi se koristilo kao zvučni top. Zvučni top je zloupotreba ovih uređaja uz pomoć zvučnih signala, to je zabranjeno po našem zakonu i ta opcija ne postoji", rekao je Dačić