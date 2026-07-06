Veliki požar izbio kod Inđije, na društvenim mrežama pojavili su se stravični snimci plamena i dima.

Izvor: Instagram/inmedija.rs

Kod Inđije u krugu fabrike "Energozelena" danas popodne izbio je veliki požar, a na društvenim mrežama pojavili su se dramatični snimci plamena i gustog dima koji je čak prekrio i dijelove auto-puta i naplatne rampe. Kako se može vidjeti na "Instagram" snimcima "Inmedije", gust oblak crnog dima proširio se skroz van industrijske zone.

Snimak sa naplatne rampe i sa kružnog toka izgleda zastrašujuće, nebo se ne vidi od visokog plamena i gustog dima. Zasad nije poznat uzrok požara, kao i da li ima povrijeđenih.

Vatrogasci su na licu mjesta i rade na lokalizaciji požara. Nadležne službe se zasad nisu oglašavale o ovom požaru.