Nesvakidašnja scena zabilježena je u Orašju, gdje je muškarac, bježeći od policije, skočio u Savu i više od 20 minuta plivao do Hrvatske.

Izvor: Mondo/U. Arsić

Neobičan prizor zabilježen je kamerom osobe koja se nalazila u jednom kafiću u Orašju, u Bosni i Hercegovini. Muškarac je bježao od policije, a potom skočio u rijeku Savu i kraul stilom preplivao do Hrvatske, prenosi hrvatski portal 24sata.

"Policajci su ga samo posmatrali. Nijesu pokušali da plivaju za njim. Plivao je oko 25 minuta. Stigao je do suprotne obale i pobjegao u Hrvatsku", ispričao je jedan očevidac za 24sata.

Međutim, na hrvatskoj strani dočekali su ga policijski službenici, a intervenciju je potvrdila Policijska uprava vukovarsko-srijemska.

"Policijski službenici Policijske uprave vukovarsko-srijemske danas su oko 11.30 časova na obali rijeke Save, u blizini mosta, zatekli muškarca. Zbog sumnje da je preplivao rijeku i time nezakonito prešao državnu granicu, priveden je u policijsku stanicu, gdje su ga pregledali ljekari Hitne medicinske pomoći iz Županje. Nad njim će biti sprovedena kriminalistička istraga radi utvrđivanja svih okolnosti slučaja", saopštila je policija.