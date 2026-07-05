Policija istražuje sve okolnosti slučaja nakon što je ekipa Hitne pomoći, intervenišući zbog povrijeđene žene, u stanu zatekla tijelo starijeg muškarca.

Izvor: Kurir/Nenad Kostić

Tijelo muškarca u poodmakloj fazi raspadanja pronađeno je danas u jednom stanu na Novom Beogradu, prenosi Kurir.

Prema saznanjima tog portala, pretpostavlja se da je muškarac preminuo prije nekoliko dana, a njegovo tijelo otkriveno je tek kada je ekipa Hitne pomoći došla po pozivu zbog povrijeđene supruge.

Kako navodi Kurir, žena je nakon pada zadobila povrede, zbog čega je njena rođaka pozvala Hitnu pomoć. Po dolasku u stan, medicinska ekipa zatekla je tijelo muškarca u poodmakloj fazi raspadanja, nakon čega je o slučaju obaviještena policija.

Prema istim navodima, supruga preminulog istražiteljima je rekla da nije znala da je njen muž preminuo, iako je danima boravila u istom stanu. Riječ je o starijem bračnom paru.

Tijelo je upućeno na obdukciju, koja bi trebalo da utvrdi tačno vrijeme i uzrok smrti, dok policija prikuplja informacije i utvrđuje sve okolnosti ovog slučaja.

Istražitelje su, kako prenosi Kurir, posebno zbunile izjave supruge i njene rođake da nijesu bile svjesne da je muškarac preminuo, zbog čega se nastavlja detaljna istraga.