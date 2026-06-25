U napuštenom objektu na Novom Beogradu pronađeno je tijelo u poodmakloj fazi raspadanja sa odvojenim djelovima. Obdukcija i DNK analiza pokazaće da li je čovjek žrtva zločina.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kako mediji saznaju, u napuštenom poslovnom objektu na Novom Beogradu nađeno je tijelo, najvjerovatnije muškarca, a djelovi tijela su bili odvojeni!

Prema informacijama medija, jeziv prizor zatekao je radnik obezbjeđenja ovog objekta 23. juna oko podneva, nakon čega je uslijedila hitna reakcija nadležnih službi. Čuvar je u stanju potpunog šoka odmah alarmirao policiju.

Policija i tužilaštvo odmah na licu mjesta

Odmah po pozivu, na teren su izašle jake snage policije i dežurni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, koji je rukovodio uviđajem. Scena koju su zatekli inspektori i forenzičari bila je više nego uznemirujuća.

"Tijelo je pronađeno u poodmakloj fazi raspadanja, a najjeziviji detalj jeste to što su djelovi tijela bili odvojeni. Policija i tužilaštvo su odmah pokrenuli opsežnu istragu kako bi se utvrdilo šta se tačno dogodilo u ovom napuštenom prostoru", otkriva izvor medija blizak istrazi.

Pokrenuta istraga: Traži se odgovor na dva ključna pitanja

Policija i tužilaštvo trenutno rade na sklapanju mozaika ove tragedije, a istraga je usmjerena u nekoliko pravaca:

Kome pripada tijelo?

S obzirom na stanje u kojem se nalazi, identitet je nemoguće utvrditi vizuelno. VJT je naložilo hitnu DNK analizu i provjeru svih prijava nestalih lica u proteklom periodu.

Kako je nastupila smrt?

Tijelo je prevezeno na Institut za sudsku medicinu. Obdukcija treba da pruži ključni odgovor - da li je nesrećni čovjek žrtva brutalnog zločina, ili su tijelo nakon smrti raskomadale životinje, budući da u ovaj napušteni objekat često svraćaju psi lutalice.

Policijski inspektori već češljaju teren na Novom Beogradu, uzimaju izjave od ljudi koji borave u blizini ovog objekta i provjeravaju da li postoje sigurnosne kamere koje su mogle da snime nešto sumnjivo.

(Telegraf/MONDO)