Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su N. M. (31), za kojeg se sumnja da je pripadnik „vračarskog klana“, zbog sumnje da je u Beogradu pištoljem prijetio jednom vozaču, udarao po njegovom automobilu, a potom svojom krvlju na haubi ispisao „VR“.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala i Policijske uprave za Grad Beograd, u saradnji sa BIA i Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su N. M. (31) iz Beograda, za kojeg se sumnja da je pripadnik „vračarskog klana“.

On se sumnjiči za krivična djela ugrožavanje sigurnosti i nasilničko ponašanje.

Udarao pištoljem po vjetrobranskom staklu, pa krvlju ispisao „VR“

Kako se sumnja, incident se dogodio 3. jula oko 19.10 časova u Bulevaru vojvode Bojovića u Beogradu.

Osumnjičeni je motociklom prepriječio put jednom građaninu, prišao njegovom vozilu i uperio pištolj u njegovom pravcu. Potom je pištoljem udarao po vjetrobranskom staklu, prilikom čega se posjekao.

Nakon toga je svojom krvlju na haubi automobila ispisao slova „VR“, a zatim pobjegao sa lica mjesta.

Zadržavanje do 48 časova

Po nalogu nadležnog tužilaštva, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova.

On će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.