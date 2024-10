Perović je sa funkcije direktorice ASK razriješena sredinom avgusta, odlukom novog saziva Savjeta te institucije.

Izvor: X/Agencija za sprječavanje korupcije

Bivša direktorica Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) Jelena Perović tokom ove godine primala je u prosjeku 2.374 eura mjesečno, bez dodataka na zaradu. Prema izvještaju o prihodima i imovini koji se dostavlja ASK po prestanku funkcije, Perović je u martu ove godine isplaćena varijabila u iznosu od oko 411 eura, dok je kao članica Radne grupe za izradu nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije prihodovala dodatnih oko 1.800 eura.

Bivša direktorica ASK prijavila je da njena kćerka ima oko 10.611 eura gotovine. Perović ima stambeni kredit od 75.000 eura, koji vraća u mjesečnim ratama od 494 eura. U imovinskom kartonu piše i da ima dva kredita po osnovu kartica visa gold i master gold, u iznosu od 2.000 i 1.000 eura, koje vraća u ratama od 367,21 i 32,30 eura, pišu Vijesti.

Perović je sa funkcije direktorice ASK razriješena sredinom avgusta, odlukom novog saziva Savjeta te institucije. Ona je od sredine aprila ove godine u kućnom pritvoru jer je Specijalno državno tužilaštvo tereti da je zloupotrijebila službeni položaj i oštetila državni budžet za više od 100.000 eura, kroz dodjelu varijabila sebi i odabranom krugu službenika, ali i naknada za rad u radnim tijelima Agencije, prekovremeni i rad praznicima...

Bivši član Savjeta ASK Zlatko Vujović, kojem je funkcija prestala u julu prošle godine, tokom prošle godine na redovnom poslu na Univerzitetu Crne Gore (UCG) zarađivao je u prosjeku oko 1.700 eura. Prema izvještaju o prihodima i imovini, koji je dostavio ASK, Vujović je u nevladinim organizacijama CEMI i ENEMO u 2023. godini prihodovao dodatnih oko 56.000 eura. On je, tokom sedam mjeseci posljednje godine mandata od ASK-a prihodovao ukupno 4.789 eura, odnosno nešto manje od 650 eura mjesečno.

U imovinskom kartonu se navodi da je tokom prošle godine stekao i tri nekretnine, od kojih dvije u Farmacima, ugovorom o poklonu, dok je nekretininu u Reževićima kupio. Prijavio je ASK da ima 120.000 eura gotovine, dok na bankovnim računima ima oko 2.840 eura, pišu Vijesti.

Vujović ima hipotekarni kredit od 148.000 eura koji vraća u mjesečnim ratama od 1.300 eura i potrošački kredit od 15.000 eura za koji mjesečna rata iznosi 185,47 eura. Navodi da je vlasnik firme D&M Consultancy i da posjeduje akcije u Crnogorskom elektroprenosnom sistemu.

Bivši predsjednik Savjeta ASK Momčilo Radulović prijavio je u izvještaju o prihodima i imovini po prestanku funkcije da je u 2023. od redovnog posla u Evropskom pokretu zarađivao od 1.100 do 1.454 eura. Naveo je da je u jednom mjesecu od konsultantskog ugovora prihodovao 472 eura, dok je od Grawe osiguranja primio naknadu štete od 170,80 eura.

Radulović je vlasnik akcija u Luci Bar, Port of Adriji, Jadranskom brodogradilištu i Lutriji Crne Gore, dok je prijavio 4.600 eura gotovine u američkim dolarima. Bivši predsjednik Savjeta je tokom sedam mjeseci prošle godine u ASK-u prihodovao nešto više od 8.000. Njegova naknada je iznosila oko 900 eura, a bio je i član Radne grupe gdje je prihodovao dodatnih 400.

Bivši pomoćnik direktora ASK Boris Vukašinović u imovinskom kartonu po prestanku funkcije navodi da je tokom prvih sedam mejseci ove godine u prosjeku na osnovu te funkcije zarađivao 1.769 eura, dok su mu u februaru i martu isplaćene varijabile u iznosu od oko 491 i 548,78 eura. Vukašinović je prijavio ASK da je kao član radne grupe za izradu zakona u ovoj godini prihodovao dodatnih 1.411 eura, a po osnovu ugovora o djelu u jednoj nevladinoj organizaciji 528 eura.

U izvještaju o prihodima i imovini on je naveo i da ima štedni ulog od 29.507,99 eura, a na tekućem računu u banci oko 3.800 eura. Vlasnik je nekretnine u Podgorici.