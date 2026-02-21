Tragedija se prema navodima dogodila između Petrovaradina i Sremskih Karlovaca.

Izvor: mondo/stefan stojanović/192_rs/instagram

Na ženu je naletio voz koji saobraća između Subotice i Beograda. Ekipa Hitne pomoći intervenisala je sinoć na pruzi u blizini Petrovaradina, gdje je zatečeno beživotno tijelo ženske osobe.

Kako je izjavio dr Zoran Krulj, portparol Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad, njihova ekipa izašla je na teren po prvom prioritetu.

„Na licu mjesta zatečeno je žensko lice nepoznatih godina. Ekipa Hitne pomoći mogla je samo da konstatuje smrt“, izjavio je dr Krulj.

Prema dostupnim informacijama, tragedija se dogodila oko 3,5 kilometara nakon Željezničke stanice Petrovaradin, u smjeru ka Sremskim Karlovcima.

Za sada nijesu poznate okolnosti pod kojima je došlo do ovog događaja, a nadležni sprovode dalju istragu.

