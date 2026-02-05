Goran Milić, nekadašnji profesionalni snajperista govorio je o atentatu na premijera Zorana Đinđića

Izvor: Profimedia, Printscreen

Goran Milić, nekadašnji snajperista i pripadnik Legije stranaca i Jedinice za specijalne operacije gostovao je u emisiji "Neispričano" i tom prilikom govorio o svojoj karijeri i dešavanjima koja su bilježila savremenu srpsku istoriju.

Pojedini pripadnici Jedinice za specijalne operacije (JSO) bili su uključni u atentat na premijera Zorana Đinđića. Za njegovo ubistvo, odnosno, pucanje iz snajpera, osuđen je Zvezdan Jovanović, koji je bio Goranov nadređeni - pukovnik i kolega.

Iz ugla profesionalnog snajperiste, Milić je objasnio nelogičnosti kod atentata:

"Kada se takva likvidacija radi, prvo se bira oružje, pa onda ljudi koji će to da izvrše. Oružje koje je izabrano: A3,G4 Hekleri koh je jurišna puška iz 50ih godina prošlog vijeka, to je jedna stara njemačka jurišna puška. Sjećam se tog oružja, mi smo imali nastavu na njoj u našem centru u Kuli, kako bi je upotrijebili ako je nađemo na Kosovu" ispričao je Milić i dodao:

"Ni jedan snajperista ne bi izabrao tu pušku"

"Svaka puška u seriji ima žljebove koji daju pravac. Ona uopšte nije imala žljebove, bili su totalno izgorjeli od velike upotrebe, od neodržavanje je bila poluzarđana. To je stara puška bila. Ti žljebovi su davali pravac. Ne znam zašto je Zvezdan tu pušku pokazao, ali nikada, ni jedan snajperista, ne bi odabrao tu pušku za korišćenje, jer je to jurišna puška. Izuzetno je neprecizna. A da bi takvu metu gađali, potrebno je da je gađaju dvojica snajperista."

Kaže i da Zvezdan Jovanović nije bio obučeni snajperista, te da je postojao snajperski tim sa mnogo boljim obučenim ljudima za to. Pukovnik Crvenih beretki, po njemu, nije bio obučen snajperista za takvu vrstu atentata:

"Postoje tri nelogičnosti sa moje profesionalne strane gledano. Prvo je svakako odabir puške, zatim da pucač nije obučen, a treće je da samo jedan snajperista puca. Snajperista je vojnik koji prolazi posebnu obuku za to. U to vrijeme ste imali mnogo obučenih snajperista, koji bi za novac sigurno sarađivali" zaključio je Milić.