Učenik šestog razreda skočio sa prozora učionice zbog loše ocjene iz matematike.

Izvor: Alex Nicodim / AFP / Profimedia

Učenik (13) šestog razreda osnovne škole blizu primorskog grada Mangalija u Rumuniji skočio je sa prozora učionice koja se nalazi na prvom spratu škole, piše "Observator". On je skočio zbog loše ocjene iz matematike - dobio je trojku, a na svu sreću je preživio i nije životno ugrožen.

U poslednje vrijeme je, prema saznanjima pomenutog rumunskog portala, vezao nekoliko loših ocjena zbog čega je bio vidno potresen i razočaran. Nakon trojke iz matematike, situacija je eskalirala i on je skočio jer se plašio da saopšti to roditeljima.

Nastavnici imaju samo riječi hvale za njega. Hitna pomoć je brzo stigla na lice mesta, prevezla ga je u Urgentni centar odakle je dalje prebačen u bolnicu u Konstancu.

Na svu sreću, stabilno je i nije životno ugrožen. Školski psiholog je već obavio razgovor sa roditeljima, istragu sprovode zajedno policija i Inspektorat za obrazovanje Ministarstva prosvete.