Trojica optuženih pripadnika grupe "Vračarci" pritvor će zamijeniti kućnim pritvorom uz jemstvo.

Vijeće Specijalnog suda u Beogradu danas je trojici optuženih pripadnika grupe "Vračarci" pritvor zamijenio kućnim pritvorom uz jemstvo.

Za optuženog Nikolu Kačarevića će biti položeno jemstvo od preko pola miliona eura, a on će biti pušten iz pritvora u kućni pritvor kada budu upisane hipoteke na nekretnine i uplaćeno 100.000 eura.

Kačarević je optužen da je "namamio" svog prijatelja Aleksandra Šarca u Tržni centar Ušće u oktobru 2020. godine, gdje su ga pripadnici ove grupe i ubili.

Majka ubijenog Šarca je danas u sudnici rekla da se plaši za svoju bezbijednost, na šta joj je sudija rekla da svaku prijetnju prijavi nadležnim organima.

Kućni pritvor uz jemstvo je danas određen i Luki Ceroviću i Aleksandru Neumovskom, dok je pritvor zamijenjen kućnim pritvorom i Nikoli Božiloviću.

Pripadnicima grupe "Vračarci" sudi se za tri ubistva i pet pokušaja ubistava.

Grupa se tereti za ubistva 20. marta Aleksandra Halabrina, 10. septembra Dragana Ristića, i 17.oktobra 2020. godine Aleksandra Šarca.

Pokušaji ubistava izvršeni su 7. oktobra na sada pokojnog Lazara Vukićevića, 29. decembra 2019. godine na Samira Divljanovića, 11. maja 2020. na Miloša Nilovića, 27. novembra 2020. godine na Andriju Zarića kao i na Arsenija Stefanovića 1. februara 2021. godine.

