Policija Brčko distrikta ispituje prijavu bivše partnerke protiv poslanika zbog prijetnji i nasilja, dok su žrtvi konstatovane lake tjelesne povrede.

Izvor: Youtube/PrintScreen

Policija Brčko distrikta proverava navode prijave o stravičnom nasilju koje se dogodilo uoči Nove godine, a za koje je prijavljen poslanik u Skupštini Brčko distrikta.

Prema prijavi, poslanika je prijavila bivša partnerka.

Nasilje se, kako se navodi, dogodilo 29. decembra prošle godine, javlja Srpska Info.

Prema prijavi, poslanik je prvo oko 23 časa pozvao ženu koja je bila na slavlju i, kako se navodi, prijetnjama joj rekao: "Ako dođem, ubiću te, a ako ne dođeš u stan za 15 minuta, j*** ću te flašom i presjeći ti grkljan." Isti dan, oko 23.40h, navodno je ušao u stan žrtve, od kojeg je imao ključeve, i uzeo telefon i ključeve od vozila. Žrtva je policiji prijavila da ju je poslanik, s kojim je ranije bila u vezi, nekoliko godina, uhvatio za jaknu i vukao po stepeništu.

Dežurni ljekar je nakon pregleda konstatovao da je žrtva zadobila lake tjelesne povrede.

Policija Brčko distrikta BiH potvrdila je da im je slučaj prijavljen.

"Policija je zaprimila prijavu navedenog datuma, a službenici su preduzeli mjere i radnje u skladu sa nadležnostima, što uključuje upoznavanje dežurnog tužioca Tužilaštva Brčko distrikta BiH i upućivanje obavještenja o počinjenom krivičnom djelu", izjavio je za SrpskaInfo šef policije Brčko distrikta Goran Pisić.

Zbog sumnje da se cio slučaj nasilja pokušava zataškati, o njemu su se oglasile i "Zabrinute žene Brčko distrikta BiH".

(Crna hronika/MONDO)