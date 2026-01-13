Podignuta optužnica protiv muškarca zbog sumnje da je pokušao da siluje ženu u Zemunu u avgustu 2025. godine.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Više javno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv muškarca A.O. (40) zbog sumnje da je 8. avgusta 2025. u Zemunu pokušao da siluje jednu ženu. Njemu se na teret stavlja krivično djelo silovanje.

"Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Aleksandra O. (40) zbog sumnje da je 8. avgusta prošle godine na u Zemunu, upotrebom sile prinudio oštećenu na obljubu. Optužnicom, koja je podneta Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenom se na teret stavlja krivično delo silovanje.

Tužilaštvo je predložilo sudu da Aleksandru O. produži pritvor zbog opasnosti od bjekstva i da ne bi ponovio krivično djelo u kratkom vremenskom periodu. Oštećenoj je predložen status posebno osjetljivog svjedoka", navodi se u saopštenju.