Albanski državljanin pravosnažno je osuđen pred Opštinskim sudom u Dubrovniku na godinu dana zatvora, uslovno na pet godina, zbog pranja novca jer je u oktobru 2025. uhvaćen na graničnom prelazu Karasovići sa 702.000 eura skrivenih u vozilu.

Izvor: MONDO/Mario Milojević

Njemu je trajno oduzeto 702.385 evra imovinske koristi ostvarene krivičnim djelom, kao i vozilo "audi A5" i dva mobilna telefona, a platio je i 10.000 eura sporedne novčane kazne i 500 eura troškova postupka.

Svi iznosi uplaćeni su na račun državnog budžeta Hrvatske, prenose hrvatski mediji.

Tužilaštvo u Dubrovniku je danas objavilo da je osuđeni 35-godišnjak namjeravao da napusti Hrvatsku te je, da bi prikrio nezakonito porijeklo gotovog novca, želio da u Crnu Goru preveze 702.385 eura gotovine u raznim apoenima, koje je sakrio u privatno vozilo.

Kako su pojasnili iz tužilaštva, radi se o apoenima, većinom manjih novčanih denominacija, što je karakteristično za novac pribavljen trgovinom drogom.

"Kada je došao na granicu, nije podnio prijavu carinskoj kontroli da prenosi novac u tom iznosu, što je prema zakonu bio dužan", dodali su iz tužilaštva.

(Srna)