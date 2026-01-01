U 00:03 poslije ponoći zabilježena je i prva uspješna transakcija u evrima putem Borikine infrastrukture korišćenjem SoftPOS-a u Sofiji.

Izvor: MONDO/Samir Cacan

Od ponoći, 1. januara, novčanice i kovanice evra zvanično su u opticaju u Bugarskoj, koja je tako postala 21. članica evrozone.

Prvo uspješno podizanje evra zabilježeno je u novogodišnjoj noći, oko 00:20, na bankomatu u primorskom letovalištu Sunčani breg, pokazuju podaci kompanije Borika AD, pružaoca platnih usluga u Bugarskoj, prenosi agencija BTA.

U 00:03 poslije ponoći zabilježena je i prva uspješna transakcija u evrima putem Borikine infrastrukture korišćenjem SoftPOS-a u Sofiji.

Borika je naglasila da je prelazak protekao glatko, uz minimalne smetnje u ključnim uslugama, zahvaljujući dobroj pripremi, preciznom rasporedu i koordinaciji između institucija, banaka, pružalaca platnih usluga i tehnoloških operatera infrastrukture.

Kompanija je potvrdila da su svi sistemi za plaćanja karticama i masovna plaćanja potpuno prilagođeni zahtjevima prelaska na evro.

S današnjim danom lev je zvanično povučen iz opticaja, a Bugarska se pridružila ostalim zemljama evrozone, uvodeći evro kao svoju novu nacionalnu valutu.