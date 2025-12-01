U Splitu je muškarac preminuo u bolnici nakon što je zadržan zbog vožnje pod dejstvom alkohola i droge, a pokušao je da proguta drogu tokom postupanja policije.

Izvor: YouTube/Al Jazeera Balkans/Printscreen

Oko ponoći, na području Splita policija je izašla na teren kako bi pružila podršku službenicima Službe za mobilne jedinice Split – Područnog carinskog ureda, koji su zaustavili vozača i bilo je potrebno da se alkotestira. Policijski službenici izvršili su potrebne provjere, alkotestirali osobu i utvrdili da je upravljao vozilom pod uticajem alkohola. Muškarac je odbio preliminarno testiranje na prisustvo droga, a tokom postupanja predao je dva smotuljka u kojima se nalazila manja količina marihuane i hašiša.

U policijskoj stanici službenici su pokušavali da razgovaraju s muškarcem, ali je on odbijao da govori i na neka pitanja davao kratke i nerazgovjetne odgovore, pa su posumnjali da ima nešto u ustima. Na zahtev da ispljune predmet, odbio je i nastavio da žvaće nepoznati predmet.

S obzirom na realnu opasnost da ugrozi svoje zdravlje i život, policijski službenici preduzeli su sve da muškarac ispljune predmet. Iz usta mu je izvađena manja količina bijele materije za koju je utvrđeno da je droga. Tokom postupanja jedan policijski službenik je lakše povrijeđen jer ga je muškarac ugrizao.

Muškarac je odmah prevezen u bolnicu radi medicinske pomoći, gdje je, s obzirom na sumnju da je progutao drogu, započeta adekvatna terapija i zadržan je u bolnici. Jutros oko 3 sata policija je obaviještena da je muškarac preminuo. O događaju je obaviješteno nadležno državno tužilaštvo, koje je naložilo obdukciju, saopštila je PU splitsko-dalmatinska.

(Slobodna Dalmacija/MONDO)