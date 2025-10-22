Splićanin je ćerku silovao od njene pete godine, a nakon izricanja presude žalio se da je dobio previsoku kaznu i pravdao svoj monstruozni čin.

Izvor: Youtube Printscreen/Al Jazeera Balkans

Sud je odbio žalbu Splićanina koji je osuđen na 40 godina zatvora zbog 267 kaznenih dela polnog zlostavljanja i iskorišćavanja djeteta.

Sve je počelo 2018. kada je djevojčica imala tek pet godina i trajalo je sledećih pet godina. Otac ju je u prosjeku silovao jednom sedmično, a poslednji mjesec svaka dva dana. Osim prvog silovanja koje se dogodilo u kampu kod Šibenika, sve se događalo u porodičnom stanu.

Danima je ne bi puštao iz kuće

Majka žrtve i supruga okrivljenog teško je bolesna i stanje joj se rapidno pogoršalo. Okrivljeni je ćerki branio društvene kontakte, vodio je u školu i dočekivao nakon završetka nastave kako se ne bi družila s ostalom djecom.

Nije joj dozvoljavao da posjećuje baku i dedu koji žive u istoj zgradi. Danima je ne bi puštao iz kuće, a kada bi bio nezadovoljan njenim ponašanjem, onda bi je udarao po glavi i stomaku. Tjerao je da se satima gola kupa pred njim u kadi.

Presuda u ovom slučaju donesena je u junu prošle godine. Sudija u Splitu Višnja Strinić izrekla je okrivljenom 40 godina zatvora. Visoki kazneni sud potvrdio je presudu početkom ove godine.

Međutim, kako se radi o kazni dugotrajnog zatvora, optuženi je imao i mogućnost žalbe Vrhovnom sudu. Žalio se po gotovo svim žalbenim osnovama. Tvrdio je kako je reč o uzuzetno visokoj kazni koja odudara od uobičajene prakse za ovakva kaznena djela.

Ipak, Vrhovni sud smatrao je da je izrečena primjerena kazna.

"Kazna nije prestroga, naročito kada se uzme u obzir da su ovde utvrđene okolnosti takve da broj pojedinačno utvrđenih kazni za 267 teških kaznenih dela polnog zlostavljanja i iskorišćavanja djeteta te jednog kaznenog djela povrede djetetovih prava počinjenih između pete i desete godine života djeteta, iznosi 1388 godina. Osim toga, okrivljeni ne navodi koje su to uobičajene kazne u drugim predmetima u kojima su postojale uporedive okolnosti važne za izbor vrste i mjere kazne s onima koje su utvrđene u ovom predmetu, naročito u odnosu na brojnost počinjenih pojedinačnih kaznenih djela", naveo je Vrhovni sud.

Okrivljeni tvrdio da se radilo o vaspitnim mjerama i roditeljskoj brizi

Dodatno, Vrhovni sud je naglasio kako je drugostepeni sud prilikom odmjeravanja kazne zatvora vodio računa o ličnosti počinitelja i ukupnosti počinjenih kaznenih djela.

"U strukturi optuženikove ličnosti nalaze se narcističke crte koje se očitavaju u nastojanju prikazivanja sebe u najboljem i najpovoljnijem svjetlu. Optuženik je počinio 267 teških kaznenih dela polnog zlostavljanja i iskorišćavanja djeteta te jedno kazneno djelo povrede djetetovih prava, sve na štetu ćerke između pete i desete godine života.

Tako veliki broj počinjenih teških kaznenih djela moraju naći odraz u jedinstvenoj kazni zatvora koja mora biti odgovor na odvratnost i opasnost ponašanja na štetu vlastitog djeteta koje mu je gotovo u potpunosti bilo povereno na brigu jer je majka nepokretna", stoji u presudi Vrhovnog suda.

Okrivljeni je u žalbi nastojao svoje postupke prikazati kao vaspitne mjere i roditeljsku brigu. Činjenicu da je tjerao ćerku da se satima gola kupa pred njim pokušao je opravdati opsesivno kompulsivnim poremećajem.

"Međutim, iz svih izvedenih dokaza nesporno proizlazi da nije riječ o roditeljskoj brizi, nego o grubom, i to seksualnom, psihičkom, fizičkom i emocionalnom zlostavljanju žrtve. Osim toga, provedenim psihijatrijskim vještačenjem potpuno je otklonjeno postojanje obilježja opsesivno kompulsivnog poremećaja kod optuženog", zaključilo je vijeće Vrhovnog suda.

(Dalmatinski portal/MONDO)