Bivši francuski plivač Janik Anžel optužen je za silovanje maloljetnice.

Izvor: STEPHANE KEMPINAIRE / AFP / Profimedia

Bivši francuski plivač Janik Anžel (32) optužen za silovanje i seksualno zlostavljanje trinaestogodišnje djevojčice. Prema informacijama koje su se pojavile bivši olimpijac je imao intimne odnose sa ćerkom jednog od svojih trenera i zbog toga će sada odgovarati.

Dvostruki osvajač zlatne medalje na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. pojaviće se pred francuskim krivičnim sudom gdje će mu se suditi za silovanje i seksualno zlostavljanje trinaestogodišnje djevojčice. Međutim, vjeruje se da je do ove situacije došlo još 2016, kada je on imao 24 godine, ali je istraga krenula znatno kasnije odnosno 2021. I sve to nakon pritužbi plivačice koja je trenirala sa Anželom.

Ona je ćerka jednog od njegovih trenera, a plivača je optužila za seksualno zlostavljao u kući njenih roditelja. Očekivanja su da će konačna odluka biti donijeta do kraja aprila, odnosno biće jasno da li će predmet biti odbačen ili proslijeđen krivičnom sudu. Anžel je u svoju odbranu rekao da je djevojka pristala na odnos, međutim, u Francuskoj je neophodno imati 15 godina kako se njihov odnos ne bi smatrao krivičnim djelom.

Anžel je na pomenutim Olimpijskim igrama 2012. osvojio dvije zlatne medalje, a okitio se i sa dvije srebrne na 4x100 i 4x200 metara slobodno kao dio francuske štafete. Francuz se posle Igara 2016. povukao iz profesionalnog sporta, iako je imao svega 24 godine.