Pripadnik 63. padobranske brigade, desetar Luka Stojanović (21), smrtno je stradao danas oko 14.00 časova na vojnom aerodromu "Narednik-pilot Mihajlo Petrović" u Nišu tokom redovnog trenažnog skoka.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Desetar Stojanović je rođen 24. jula 2004. godine u Nišu, a na službi u Vojsci Srbije, kao padobranac u 63. padobranskoj brigadi, bio je od 1. avgusta 2024. godine.

Na lice mjesta su izašli organi vojne policije, a o događaju je u skladu sa zakonom obaviješteno Više javno tužilaštvo u Nišu. Uviđaj je u toku. Načelnik Generalštaba je formirao komisiju koja ima zadatak da utvrdi sve okolnosti nastanka ovog vanrednog događaja.

Ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović uputili su telegrame saučešća porodici tragično stradalog padobranca Vojske Srbije.