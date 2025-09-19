On je navodno 4. decembra izašao u redovnu šetnju i iz nje se nije vratio, a posle šetnje mu se gubi signal sa elektronskim nadzorom.

Za Cetinjaninom Filipom Ivanovićem (33) raspisana je međunarodna potjernica nakon što je 4. decembra 2024. godine pobjegao iz kućnog pritvora sa svoje adrese u Beogradu, te tom prilikom nasilno uklonio svoj elektronski nadzor. U Srbiji se Ivanoviću sudi za pomaganje Lazaru Tejiću nakon ubistva Bojana Mirkovića u naselju Belvil, dok ga Crna Gora potražuje zbog osnovane da je izvršio krivično djelo - stvaranje kriminalne organizacije, te da je saizvršilac za krivično djelo ubistvo i za krivično djelo teško ubistvo.

Iz Uprave policije Crne Gore, saopštili su da je Generalni sekretarijat INTERPOL-a u Lionu objavio međunarodnu potjernicu za Filipom Ivanovićem, koji se potražuje radi vođenja krivičnog postupka pred Višim sudom u Podgorici zbog krivičnog djela - stvaranje kriminalne organizacije, kao saizvršilac za krivično djelo - ubistvo i za krivično djelo - teško ubistvo.

"U evidenciji Uprave policije Crne Gore vodi kao član jedne organizovane kriminalne grupe i za istog je bilo predviđeno izručenje u Crnu Goru nakon okončanja krivičnog postupka u Srbiji", naveli su iz Uprave policije Crne Gore.

Pokidao nanogicu

U saopštenju se navodi da je Ivanović prethodno uhapšen u Republici Srbiji 25. novembra 2020. godine zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo - teško ubistvo, a isti je 4. decembra 2024. godine pobjegao iz kućnog pritvora sa svoje adrese u Beogradu i tom prilikom je nasilno uklonio svoj elektronski nadzor.

Policija izdala apel

Iz crnogorske policije su poručili da organi za sprovođenje zakona Crne Gore i Srbije razmjenjuju obavještajne i operativne podatke i informacije u cilju lociranja i hapšenje Ivanovića, za kojim je na snazi međunarodna potjernica, koja je raspisana od strane NCB Interpol-a Podgorica.

"Uprava policije apeluje na građane da, ukoliko primijete ovo lice, ista saznanja odmah prijave, odnosno saopšte policiji pozivom na broj 122, najbližoj policijskoj stanici ili na drugi način", naveli su iz Uprave policije Crne Gore.

Izašao u šetnju i nije se vratio

Ivanović je navodno 4. decembra izašao u redovnu šetnju i iz nje se nije vratio, a posle šetnje mu se gubi signal sa elektronskim nadzorom.

Povjerenik je došao na adresu stana u kojem je bio kućnom pritvoru 5. decembra i zatekao pokidanu nanogicu. Sistem "nanogica" funkcioniše da, ako se na njoj napravi i najmanje oštećenje, to se istog sekunda alarmira na telefonu povjerenika. On je u obavezi da odmah provjeri šta je sa pritvorenikom,.

Imao cio dan da pobjegne?

Viši sud u Beogradu je o bjekstvu Ivanovića obaviješten tek 5. decembra i odmah je za njim raspisao potragu i odredio mu pritvor koji će biti automatski sproveden ako bude uhapšen.

Međutim, kako su pisale "Novosti", Ivanović je imao cio dan da "nestane" dok ne krene potraga za njim.

Prijeti mu osam godina robije

Budući da Ivanović, crnogorski državljanin, nije imao prebivalište u Srbiji, Viši sud mu je stalno produžavao pritvor. Međutim, u martu ove godine, Apelacioni sud je usvojio žalbu njegovog branioca i prebacio Ivanovića u kućni pritvor u stan u Beogradu, koji bi mu se takođe računao u eventualnu kaznu.

Ivanović je bio na suđenju 3. decembra kada je započeto iznošenje završnih riječi, a sud je nakon bjekstva razdvojio postupak u odnosu na njega.

Tužilac je, tokom iznošenja završnih riječi na suđenju za ubistvo Bojana Mirkovića, tražio da se Lazar Tejić kao neposredni izvršilac, Bojan Kovačević, Ivan Nikčević, Dušan Kokoruš osude na kaznu doživotnog zatvora.

Za Ivanovića je predloženo da bude osuđen na osam godina zatvora.

Izricanje prvostepene presude Tejiću, Kovačeviću, Nikčeviću i Kokorušu zakazano je za 30. decembar u Višem sudu u Beogradu.

