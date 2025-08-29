Zasad nema više informacija ko je pronašao dijete i gdje tačno.
Pored kontejnera u Zemunu pronađeno je novorođenče, saznaje Informer.
Novorođenče je živo.
Zasad nema više informacija ko je pronašao dijete i gdje tačno.
(Informer/MONDO)
