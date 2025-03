Ministar Selaković napadnut je sinoć kada je išao da posjeti roditelje.

Izvor: Screenshot RTS

Ministar kulture Srbije Nikola Selaković napadnut je sinoć kada je išao da posjeti roditelje, nakon čega je upućen u KCS na preglede. Ministar je jutros gostovao na RTS i kako je rekao osjeća se dobro i dodao je da ne poznaje osobu koja ga je napala.

"Jedno nepoznato lice, čovjek kog nikad nisam vidio, napao me s leđa. Išao sam da posjetim roditelje. Dobacivao je, vrijeđao, psovao, pričao kako će da nas nabija na kolac, nas - SNS. Upotrijebio je vulgarne i nepristojne izraze. Prišao je s leđa, kada sam se okrenuo da razgovaram sa njim, on me je udario i pobjegao. Udario me je u predjelu glave, sa lijeve strane nosa gdje sam rasječen. Imao sam naočare, one su spale, isječen sam i udaren u predjelu lijeve sljepoočnice", rekao je Selaković za RTS.

"Nisam se ja okrenuo da udarim sileđžiju, ja sam se okrenuo da razgovaram sa njim i zato sam dobio udarac. Kao što je naša koleginica u osmom mjesecu trudnoće dobila biber sprej u lice", rekao je on.

Selaković je rekao da je slučaj odmah prijavio policiji.