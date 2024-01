Doktoru M. M., koji je osumnjičen za akušersko nasilje u Sremskoj Mitrovici i koji je uhapšen u petak po nalogu Višeg javnog tužilaštva, prijeti kazna zatvorom i do 12 godina!

Izvor: Kurir

Vijest o njegovom hapšenju donijela je veliko olakšanje porodiljama Marici Mihajlović iz Šida i Jeleni Ivković iz Rume, koje ovog doktora smatraju odgovornim za smrt svojih beba i koje kažu da je jako bitno da pravda pobijedi kako nijedna porodica ne bi doživjela bol kroz koji su oni prošli!

Izvor: Kurir



- Zadovoljni smo što je ginekolog M. M., koji me je porodio i čijom krivicom je umrla naša beba, uhapšen. Nadamo se da će pravda biti na našoj strani, da će odgovarati za smrt našeg djeteta, koje je trebalo da se rodi zdravo i pravo jer je trudnoća bila uredna. Izgubili smo našu Elenu i sada ne samo što želimo da krivac odgovara već ovo radimo i zato da se ista stvar ne bi desila nekom drugom. Zato je važno da doktor M. M. odgovara i zato je važno što je uhapšen i pritvoren - rekla je za Kurir Marica Mihajlović, koja je, kako je Kurir pisao, optužila doktora M. M. za akušersko nasilje i to da je odbijao da joj uradi carski rez u bolnici u Sremskoj Mitrovici, zbog čega se, nakon više sati mučenja i nje i bebe, beba zaglavila u kanalu, a nakon mučnog porođaja ubrzo i preminula.

Objava rasplakala sve

Marica poklanja stvari za bebu

Marica Mihajlović izgubila je dijete kojem se radovala, a juče je njena objava na instagramu rasplakala sve.

- Imam da poklonim stvari za tek rođenu djevojčicu i kozmetiku. Ako je nekome potrebno neka se javi u inboks - napisala je.

Izjave u policiji

Marica i njen suprug Danijel Novakov dali su u petak izjavu u policiji, gdje su ispričali sve okolnosti u vezi s porođajem.

Podsjetimo, Marica se porodila 12. januara, a o svom mučnom porođaju pričala je za Kurir.

Porođaj ne treba da bude trauma

Povjerenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ističe da je važno da nadležni utvrde sve činjenice ovog slučaja, a krajnje je vrijeme da svi zajedno kao društvo stvorimo podsticajno i bezbjedno okruženje za trudnice i porodilje, jer to je pitanje zdravlja i kvaliteta života, ali i suštinsko pitanje ravnopravnosti žena:

- Svi relevantni akteri, prije svega ustanove zdravstvene zaštite, moraju biti uključene u stvaranje boljih uslova i atmosfere u kojoj odlazak na porođaj neće značiti potresno i traumatično iskustvo, pa i razlog da se odustane od naredne trudnoće, već će predstavljati poseban trenutak i radost za svaku majku i tu porodicu.

- Preklinjem ga da me porodi na carski, da mi spase dijete, a on me udara i stiska za vilicu, prijeti da će me udariti, imaću "dvije lobanje", da će da mi smrska glavu, vrijeđa na nacionalnoj osnovi. I dalje molim za pomoć. Kad je vidio da beba ne može da se rodi nikako, zaustavlja mi porođaj, kreće da mi daje anesteziju i da me cijepa vaginalno da bi beba mogla da izađe. Skače po stomaku, stiska rebro, lomi mi rebro, gubim svijest, beba se zaglavila u karlici i tu se ukakila od pritiska i progutala sav sadržaj. Uzme vazduh, ali ne može da izdahne jer su joj pluća začepljena. Dolazi do stvaranja mehurića na plućima. Uspijevaju u 23.05 da izvade bebu, nije disala, srce joj je stalo. Uspjeli su da je reanimiraju, stave na aparate i transportuju za Novi Sad. Ali ujutru su javili u šest da je beba preminula, ali i da bi, da je ostala živa, bila biljka, imala bi oštećenja na mozgu - ispričala je ona.

- Nadam da će duže biti u zatvoru, a ja sam za to da na robiji ostane doživotno zbog smrti dva djeteta - moga sina i Maričine ćerkice, koji je trebalo da se rode živi i zdravi, ali su umrli njegovom krivicom - rekla je Jelena, čiji je sin nakon tri i po mjeseca borbe za život preminuo prije skoro godinu dana zbog teškog oštećenja mozga usljed gubitka kiseonika tokom porođaja u bolnici u Sremskoj Mitrovici za šta optužuje ginekologa M. M, koji je i vodio njenu trudnoću.

Teško djelo protiv zdravlja

Podsjetimo, M. M. (45), lekar Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici, uhapšen je u petak zbog, kako je saopštio MUP, postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv zdravlja ljudi.

Prema članu 259 Krivičnog zakonika ako "neko lice bude teško tjelesno povrijeđeno ili mu zdravlje bude teško narušeno, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina", a advokat Denis Bećirić kaže za Kurir da je u slučaju smrti kazna i veća:

- Ukoliko je prilikom izvršenja nekog od krivičnih djela iz grupe djela protiv zdravlja ljudi, u koju spada između ostalog i krivično djelo nesavjesnog liječenja, nastupila smrt nekog lica, zakon previđa kaznu zatvora u trajanju od 2 do 12 goodina.