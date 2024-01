Ispovijest oca čija je beba preminula u bolnici u Sremskoj Mitrovici.

Otac Danijel N. čija je beba preminula u Opštoj bolnici Sremska Mitrovica ispričao je da su Marica M. i on bili spremni za dolazak svog prvog djeteta na svijet, da su kupili stvari i krevetac i da niko nije očekivao da će se desiti nešto loše.

"Mislio sam da će da bude sve u redu, da ću da dočekam moje prvo dijete, da je gledam kako raste. Puno mi je teško", kazao je. Za Sremsku televiziju je ispričao da je više puta zvao porodilište u Sremskoj Mitrovici, kako bio dobio informacije. Navodi da su mu govorili da ne brine i da je sve u redu.

Marica M. je ispričala da je primljena u bolnicu 11. januara. Kako je navela, prošao joj je termin za porođaj. Planirano je da joj bude urađen carski rez, međutim porođaj je otpočeo prirodnim putem. Došlo je do komplikacija i Marica je, prema njenim riječima, izgubila svijest.

"Međutim kad sam došla sebi, previše njih je bilo oko mene. Bilo je sedam, osam babica i bio je taj doktor. Oko pola jedanaest već, on je mene pustio samu da se porađam i otišao je da porodi drugu ženu. Međutim, kad je vidio da ja ne mogu da se porodim, vratio se kod mene i dao mi anesteziju. Isjekao me jednostavno da bi mogli nasilno bebu da izvuku. Beba je bila preko četiri kila, znači, nikako nije mogla da se rodi prirodnim putem. Sestrice su ga molile da me porodi na carski rez, ali on nije htio, ne znam zašto", navela je Marica koja se porodila 12. januara.

Prema njenim riječima, beba je rođena bez pulsa. "Nakon toga su pokušavali da je reanimiraju. Vratili su je u život. Srce joj je teško radilo. Mogla je pod aparatima da diše. Iza ponoći su je odveli u Novi Sad i sjutradan ujutro su mi javili da je beba preminula", kazala je. Podsjetimo, pripadnici policije u Sremskoj Mitrovici uhapsili su M. M. (45), ljekara Opšte bolnice u tom gradu, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo teška djela protiv zdravlja ljudi.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, M. M. biće određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu biti priveden tužilaštvu.