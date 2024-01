Marica koja je izgubila bebu u bolnici u Sremskoj Mitrovici poklanja stvari za bebu.

Strašna i bolna ispovjest Marice M. (27) o akušerskom nasilju na porođaju, od čijih posledica joj je, kako tvrdi, preminula ćerkica, rastužila je Srbiju, ali i region. Sada se oglasila na društvenoj mreži Instagram i još jednom sve rasplakala.

"Imam da poklonim stvari za tek rođenu djevojčicu i kozmetiku. Ako je nekome potrebno neka se javi u inbox", napisala je. Podsjetimo, lekar M. M. osumnjičen za akušersko nasilje u Sremskoj Mitrovici, uhapšen je juče i njemu je određeno zadržavanje do 48 sati.

Porodilja i njena porodica dali su izjavu u policiji u kojoj su ga optužili za smrt novorođenčeta. Oni tvrde da je beba preminula zbog nasilnog porođaja. U Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici pokrenut je unutrašnji nadzor zbog smrti bebe, a oni tvrde da su za cio slučaj saznali sa društvenih mreža i da ga ispituju.

Ministarka zdravlja Danica Grujičić očekuje da izvještaj o smrti djeteta bude završen za dvije nedelje. Istovremeno, Zaštitnik građana pokrenuo je kontrolni postupak. On traži da ga Opšta bolnica u Sremskoj Mitrovici u roku od 15 dana obavijesti o svim okolnostima koje su dovele do tragedije.

Marica M. je ranije ispričala i neke detalje tragedije koja je zadesila njemu porodicu. "Počela sam da gubim svijest, a kada sam došla sebi mnogo babica je bilo oko mene. Uglavnom, kada je beba trebalo da se rodi, kada je krenuo porođaj, on je počeo to da radi nasilno, počeo je da viče na mene da ne sarađujem. Bila sam jako namučena, kiseonik su mi davali, počelo je skakanje po stomaku, prijetnje, udaranje... Prijetio je da će mi izbiti tri zuba, vrijeđao. Ja sam ga samo molila za pomoć, nisam vikala niti se ružno obraćala da bi mi tako uzvratio, samo sam ga molila da spasi dijete, da uradi carski rez. Babice su govorile "doktore, zar u ovakvom trenutku vrieđate ženu" jedna ga je zamolila da tako ne priča. U tom trenutku je zaustavljen porođaj, dao mi je anesteziju i počeo da me seče da bi nasilno bebu izvukao. Tada je već počeo da mi skače po stomaku, mislim da mi je rebro slomljeno, ne mogu ni da dišem. Toliko imam bolova. Beba je mogla da udiše, ali nije mogla da izdahne vazduh zbog čega se stvaraju mjehuri na plućima, a onda joj je stalo srce", kazala je.

Nakon reanimacije, beba je poslata u Novi Sad, a ujutru je preminula. Marici ovo je bio drugi porođaj i u porodilište je primljena 11. januara, kada je sedam dana prešla predviđen termin.

