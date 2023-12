Roditelji ubijene djece u "Ribnikaru" smatraju da je škola odgovorna.

Roditelji djece ubijene u OŠ "Vladislav Ribnikar" u svojim potresnim svjedočenjima na suđenju roditeljima dječaka koji je priznao da je pucao 3. maja ispričali su da bi njihova djeca sada bila živa, da dječak nije mimo svih protokola prebačen u razred u koji su išli njihovi voljeni.

Na suđenjima koja su održana u četvrtak i petak, a po privatnoj tužbi 27 članova porodica ubijene djece i čuvara škole D. V. u OŠ "Vladislav Ribnikar", roditelji žrtava ukazali su da je dječak bez ikakve dokumentacije prebačen iz smjene A u smjenu B. Roditelji ubijenog dječaka, Suzana Stanković Čikić i Miloš Čikić naveli su da je škola napravila propust kada je dječak u septembru prošle godine prebačen u odeljenje njihovog sina.

"Moj sin bi bio živ da škola njemu nije nepropisno promijenila smjenu", rekao je otac. To isto rekao je i Anđelko Aćimović, otac ubijene djevojčice koja je preminula posle 12 dana borbe ljekara za njen život. "Moja ćerka je željela da pređe u drugi razred u januaru. Supruga je razgovarala sa direktorkom oko toga, nisu odgovorili. Pisao sam mejl školi, nisam dobio odgovor.

Kada sam se vratio sa poslovnog puta lično sam otišao u školu, primila me je zamjenica direktora, rečeno mi je da će sve učiniti, ali odgovora nije bilo. Nakon što se zimski raspust završio moja ćerka je krenula u svoj razred i vjerovatno pod uticajem društva rekla: "Dobro tata, ostaću".

Juče sam saznao da je ubica prebačen u njenu smjenu iako je 30. avgusta odbijeno. Dan kasnije je odobreno uz izvinjenje da nisu mogli da dobiju oca. Kako to prema jednima poštujete moralnu obavezu da odgovorite, a prema drugima ne?", pita se otac ubijene djevojčice.

On je dodao da i da je "škola uradila šta je trebalo njegova ćerka bi bila živa". O prebacivanju dječaka u odeljenje u kojem je počinjen stravičan zločin, govorio je i Ognjen Božović, advokat porodica ubijene djece na pripremnom ročištu. On je od suda tražio da se utvrde sve okolnosti kada je u pitanju propust škole. "Dobili smo informaciju da je to odjeljenje formirano u prilično netransparentnom postupku", rekao je on.

Kada je riječ o netransparentnom radu škole takođe je izjavio da o prebacivanju dječaka iz jednog odjeljenja u drugi ne postoje nikakvi zapisi. Istakao je i da je otac ubijene djevojčice u januaru 2023. godine tražio da se ona prebaci u drugo odeljenje, a škola mu nikada nije odgovorila.

Da je škola mimo protokola postupala kada je u pitanju dječak govori i izvještaj prosvetne inspekcije. Inspekcija je uvidom u elektronski dnevnik odeljenja 7/2 konstatovala da je dječaku u prvom polugodištu 2022/23. potvrdom ljekara opravdano 20 radnih dana, a da je roditelj opravdao osam radnih dana. U drugom polugodištu školske 2022/2023. godine učenik je bio odsutan 14 radnih dana koji su opravdani potvrdom ljekara, a šest časova sa kojih je izostao nije regulisano.

"Ukupan broj opravdanih izostanaka koje je načinio učenik je 204 i šest neregulisanih. Škola ne raspolaže relevantnom dokumentacijom o razlozima izostanka učenika. Odredbama člana 84. Zakona propisana je obaveza roditelja da pravda izostanke učenika, najkasnije u roku od osam dana od dana prestanka sprečenosti učenika da prisustvuje nastavi odgovarajućom lekarskom ili drugom relevantnom dokumentacijom, a obaveza škole je da u sklopu autonomije uredi koju dokumentaciju smatra relevantnom, pravni osnov, član 100. Zakona", piše u izvještaju.