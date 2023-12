Potresno svjedočenje roditelja djevojčice koja je preminula nakon 12 dana borbe za život.

Izvor: Kurir/Nenad Kostić

U Višem sudu u Beogradu nastavljeno je suđenje protiv osumnjičenog dječaka i njegove porodice, gdje je svjedočila porodica ubijene djevojčice (12) koja je preminula nakon 12 dana borbe za život, i porodica čuvara obezbjeđenja škole Dragana Vlahovića.

Otac djevojčice naveo je da njegovo dijete bilo "Božji pokon od kada se rodila". "Evo idu praznici, a inače su svi bili u njenoj režiji. Sa starijom sestrom je spremala priredbe, recitacije koje nam je nakon toga izvodila. Ona je mene učila hip hop, a ja nju da igra kolo. Živjeli smo dobar život pun ljubavi i poštenja", rekao je on potresnim glasom.

"Znala je kada dođe do nekih prepirki da mi šapne "tata zagrli mamu i poljubi je" imala je to u sebi da miri ljude oko sebe. Uvijek se pozdravljala sa riječima "volim te". Kako je dalje naveo u svojoj detaljnoj i potresnoj priči o njihovom životu do 3. maja i posle 3. maja naveo je da ništa nije isto. "Kakva je ona bila govori i to da je u svom dnevniku zapisala svoje ciljeve za 2023. godinu, uvijek odgovorna i zrela za svoje godine", rekao je on opisujući šta je sve pisalo u njenim ciljevima. U svom izlaganju nekoliko puta je ponovio: "Ćerko izvini što sam ovo zaboravio da ispričam, sad ću!"

"Ona je duhom ovdje i sluša me šta pričam", rekao je u jednom trenutku on. Potom je na saslušanje nastavila njegova supruga koja je jedva izgovarala riječi i njeno svjedočenje je bilo potresno. Svjedočenje roditelja ubijenog čuvara bilo je izuzetno tužno, njegov otac je naveo da je on bio najbolji sin na svijetu, dok je njegova majka dodala:

"Moj Dragan je bio veliki hrabar čovjek. Njega je Bog takvog vaspitao, ja sam samo malo pridodala", rekla je ona.

