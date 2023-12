Zora Dobričanin otkrila u kom pravcu će teći saslušanje porodice dječaka ubice.

Izvor: K1/Screenshot

Zora Dobričanin, advokatica koja zastupa roditelje ubijene djece u masakru koji se dogodio 3. maja u OŠ "Vladislav Ribinikar" otkrila je u emisiji "Uranak" detalje ovog slučaja, kao i u kom pravcu će teći saslušanje porodice dječaka ubice.

"Dok svaki roditelj svjedoči u sudnici ili razgovara sa mnom ili nekim od advokata, prolazi kroz patnju i suze. Snimanje suđenja je apsolutno nedopustivo, jer bi to pretvorilo suđenje u nešto nalik rijalitiju. To nije jednostavno i ne vidim kome bi to koristilo - gledati roditelje kako plaču, njihova srca se cijepaju. Više puta sam istakla da ovi ljudi zaslužuju divljenje nakon svega što su prošli. Oni se bore za istinu i pravdu, na potpuno miran i pravedan način. Juče u sudnici je bilo vrlo emotivno. Lično, ne učestvujem u parničnom postupku, to vodi moj kolega, ali sam razgovarala s njim i to je bilo vrlo emotivno, to je sve što mogu reći", kaže Zora Dobričanin i dodaje da očekuje da će suđenje roditeljima K. K., krenuti u narednih mjesec dana:

"Iako je to ogroman materijal i ima oko 9 ili 12 terabajta sa svih elektronskih uređaja koji su bili u posjedu. Roditelji ubijene djece imaju samo jedan zahtjev, a to je da učesnici ovog monstruoznog zločina snose odgovornost. Njihov zahtjev je jasan. Oni su veoma pošteni u svojoj patnji i jednostavno traže odgovornost svih koji su učestvovali u ovom događaju. Ne traže ni više ni manje od toga. Oni samo žele da svako odgovara za ono za šta je odgovoran", kaže Dobričanin.

Govoreći o odnosu počinilaca i njihovih porodica prema žrtvama, advokatica ističe da u situacijama krivičnih djela, posebno kada su u pitanju nasilnički akti, veoma je bitan odnos počinioca i njegove porodice prema žrtvama ili porodicama žrtava.

"Mnogo toga zavisi od tog odnosa. Jedno je kada počinilac iskazuje iskreno kajanje, pokušava da ublaži bol, ne bježi od svoje odgovornosti. U tim slučajevima je lakše žrtvama. Ali kada se to negira ili se gleda samo na sopstveni interes, bol je još veći, a to upravo doživljavaju roditelji ubijene djece", dodaje Zora.

Takođe, istakla je da ona ne može da se miješa u ovaj parnični postupak, ali naglašava da stvari ne treba da se guraju pod tepih.

"Ne bih se miješala u dio koji se odnosi na roditelje. Moj kolega je odredio u kojoj mjeri zahtijeva odgovornost roditelja i škole. Ali ono što je važno jeste da se ovo zlo koje nam se dogodilo ne tretira kao nešto što se pokušava sakriti ili gurati pod tepih. Važno je da škola, ali i drugi organi, preuzmu odgovornost za propuste. Ova porodica treba da posluži kao primjer drugima kako da preispitaju svoju ulogu u sličnim situacijama i da spreče ponavljanje ovakvih tragedija. Vidjeli smo da se nasilje širi, jer je sličan slučaj nasilja nad djecom zabeležen nedugo nakon ovog događaja, nedaleko od Beograda. Bezbjednost djece se urušava kao kula od karata, ne samo u Evropi, već širom svijeta. Počinioci zločina nad djecom koriste ovakve slučajeve kao primjer", kaže Dobričanin.

Kako kaže, sigurna je da se ovakve stvari ne bi događale kada bi javnost imala uvid samo na sekund u foto dokumentaciju

ubijene djece.

"Kad bi mogli građani Srbije da na pet sekundi vide dvije-tri slike iz te foto-dokumentacije, ubijeđen sam da svi oni koji na određeni način pružaju podršku tom maloljetnom ubici, koji su mu fanovi, pa imaju razumijevanja za njega... To bi automatski prestalo. Kad to vidite, gubite svaku vrstu empatije prema bilo kome ko je učestvovao, a kamoli onome ko je to učinio", zaključuje Zora Dobričanin u emisiji "Uranak" na K1 televiziji.