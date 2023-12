U Višem sudu u Beogradu juče je nastavljeno je suđenje protiv osumnjičenog dječaka i njegove porodice i OŠ "Vladislav Ribnikar" gdje je svjedočila porodica ubijene Angeline Aćimović (12) koja je preminula nakon 12 dana borbe za život.

Izvor: Kurir/Nenad Kostić, privatna arhiva

Anđelko Aćimović, njen otac, pričao je o Angelininim planovima, detaljima iz života, a onda je rekao i da je nevjerovatno da roditelji osumnjičenog ne osjećaju krivicu za sve što se desilo.

- Porodica dječaka ne osjeća nikakvu grižu savjest i odgovornost po svemu ovome što su do sada uradili. Za njih je bio prioritet novac i karijera, a ne ljubav i pažnja. Zato je i njihovo dijete postalo takvo. Otac koji mu je dao sredstvom kojim je on pucao u našu djecu koja su mu bila pokretne mete, zatim njegova psihička priprema da izvrši sve to, a kasnije i to hladno ostavljanje oružja, i poziv policiji govori da je on učen. I taj spisak to je po mom mišljenju napisao neki drugi. Ovdje nema ličnog motiva za ubistvo, ovdje je nešto drugo u pitanju - rekao je ovaj otac.

On se nakon toga dodao kako izgleda njihov život nakon 15 maja.

- Mi razgovaramo sa njom, ustajemo sa njom, iako ona nije tu fizički, ona je duhom tu. Nekako, ne želimo da se zaboravi njen lik i djelo jer je bila fantastična. Nekada, sada kada imamo taj neki problem, prepirku, koja ranije nije bila ništa, samo neki sukob mišljenja sada usled tih živaca koji su popustili treba nam ona da nam kaže "tata idi zagrli mamu".

Ono što je on dodao još bilo je i to da je opisao da je njegove dijete željelo da se prebaci u 7/4 ali do toga nije došlo, kako oni kažu bez nekog detaljnog objašnjenja.

- Željela je da ide u taj razred, pisali smo i saglasnost, ali nije joj odobreno, iako je imala sve petice, van nastavne aktivnosti i zaslužila je to, kada se to nije desilo ona je u drugom polugodištu navela da nema veze što je nisu prebacili, ostaće u 7/2 jer ipak joj je lijepo i sa tim drugarima. A sada se kajem što to nisam uradio, možda bi sada bila živa, možda to ne mora ništa da znači ali opet....

"Angelina je bila moj Božji poklon"

Natalija Aćimović, majka pokojne Angeline svjedočila je nakon svog supruga i jedva je izgovarala rečenice, pa njeno saslušanje nije dugo trajalo.

- Angelina je bila moj Božji poklon, kada sam je uzela u naručje tada sam izgovorila čudno "profesor" to je bila riječ koju sam rekla. Tako je, ona je bila moj životni profesor, najbolji i najveći. Bila je pametna, mudra, zrela za svoje godine. Mi smo dr mnogo voljeli - rekla je ona potresno i jedva izustila:

- Bila je jedna velika radost i svjetlost. Teško nam je zbog starije ćerke jer su jedna drugoj bile veliko oslonac u životu. Svaki dan je sve teže i teže, umrla bi za njom...

Kako je dalje navela period dok se djevojčica borila za život, bio je strahovit i vjerovali su da će neko čudo da se desi.

- Kada je Angelina sahranjena, tada su mi na groblju prolazile majke koje su izgubile dijete i kažu mi "život ide dalje" a vidim im u očima da ne žive. Ne može da se živi bez svog djeteta - rekla je ona.

- Kao što je suprug rekao nismo htjeli da uzimamo ljekove za bolove, jer smo odlučili da osjetimo tu bol...

Nakon ovog njeno potresno svjedočenje je završeno.