Jedan sveštenik je održao skandalozan govor u franjevačkoj Župi kod Dervente u Bosanskoj Posavini.

Izvor: Facebook/Printscreen/Nedim Hrbat

U crkvi "Sveti Marko Evanđelista", u mestu Plehan kod Dervente, jedan sveštenik je održao skandalozan govor tokom nedeljne mise. Sveštenik je izneo seriju uvreda upućenih migrantima, ali i vernicima drugih vera. Praznik "Mlada nedelja", koji je 20. avgusta svečano proslavljen u franjevačkoj Župi kod Dervente u Bosanskoj Posavini, okupio je stotinjak vernika iz raznih krajeva BiH i Hrvatske, a snimci govora koji je tada održao fra Mato Vincetić proširili su se društvenim mrežama u BiH.

Hrvatski sajt Indeks navodi da je Vincetić, župni vikar na Plehanu i vojni kapelan u Vinkovcima, u govoru poručio migrantima da se odreknu svoje vere da bi dobili hranu, a zamera im i to što odbijaju da jedu svinjetinu. Navodi se da je prenos mise objavljen na kanalu Posavina TV, ali je naknadno uklonjen. Delovi tog snimka objavljeni su na Fejsbuku.

"Ne možemo da prihvatimo migrante u svoju kuću, da im damo sve, a onda oni bezočno, drsko, bezobrazno i bezobzirno da dođu i kažu: ja sam musliman, moraš da mi daš hranu koju ja hoću da jedem. Vidi, molim te, došao si iz zemlje gladan, žedan, go i bos. Tvoj bog te ostavio gladnog, žednog, golog i bosog. Došao si ovde u moju kuću gde je bog Isus hrist, kojem ja zahvaljujem sve one blagodati koje ja imam na Zapadu. Ja zahvaljujem njemu", rekao je ovaj fratar i dodao:

"I sada ti meni naturaš svog boga koji je tebe ostavio gladnog, žednog, golog i bosog, da ja njemu i tebi moram da ispunjavam volju, umesto da kažeš: Halo, pa vidi se ko je, kome mi trebamo da zahvalimo, sve ono bogatstvo i napredak Zapada. Pa Hristu i jevanđelju", poručio je Vincetić.

On je konstatovao da "nažalost, u ustavu Evropske unije nema boga, nema Hrista i jevanđelja".

"Odrekli su se i zato imaju problema, jer moraju da ispunjavaju bezobrazluk onima koji dolaze. Jer on je rekao da je on čovek i kao čovek ima pravo da jede. Dobro, nije problem, daćemo mu da jede, ali on kaže ne smeš svinjetinu, moraš mu (dati) teletinu. Vidite bezobrazluka! Zato je Isus ovoj ženi rekao: Halo, ne može to tako.", kazao je franjevac i dodao:

"Tvoj bog te ostavio gladnog, žednog, golog i bosog, došla si k meni, sad tražiš od mene da ti ja učinim dobro. Nije problem, učiniću ti dobro, ali ti ćeš opet biti… Klanjaćeš… Ne, ne, ne može. Ostavi se svog boga, priznaj veru u pravoga boga, pa ćemo ti onda dati sve. Dobit ćeš sve ono što i mi imamo", zaključio je Vincetić.

