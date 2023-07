DREKA, GALAMA, OGREBOTINE NA VRATIMA: Komšije razvezale o Ani Nikolić - "Ne može da ubode vrata, pa viče i dere se!"

Komšije Ane Nikolić još jednom su govorile o njoj za medije.

Pjevačica Ana Nikolić našla se u centru skandala kada ju je pjevač i bivši rijaliti učesnik Dario Šogorić optužio da ga je se*sualno uznemiravala, a potom je naprasno prekinuta njena saradnja sa menadžerom i producentom Sašom Mirkovićem.

Nikolićeva i Mirković ubrzo su razmijenili prozivke putem društvenih mreža i medija, pojavio se šok snimak u kojem je pjevačica pokazala rane na licu, a nedavno se oglasila i njena majka. Sada su njene komšije još jednom govorile o njoj i njenom privatnom životu. Prvi komšija istakao je da je danima nije vidio:

"Nisam je vidio danima, ako nema auta, znači da nema ni nje, jer uvijek joj je auto parkiran napolju. Garažno mjesto je prodala čovjeku iz zgrade pored. Iz stana se dešavalo da se čuju strašna dreka i galama, dadilju nema, kućnu pomoćnicu takođe. Sve su to bile divne žene koje nisu uspjele da izdrže njen temperament i način življenja", rekao nam je mladić.

Potom se u razgovor uključila i komšinica:

"Terasa, kao što možete da vidite, kao da je bomba bačena. Tepisi, traka za trčanje, detetov bicikl, kutije i kese s đubretom... Šta da vam kažem, dešavalo se da dođe do stana i ne može ključ da ubode, a onda viče, dere se. Vrata su joj izgrebana oko brave. Roletne su joj spuštene gotovo uvijek. Njena majka je bila nedavno, vidjela sam je, a od tada ne viđam ni nju ni Anu", rekla je.

"Ne znam gdje je njeno dijete, da li ju je baka odvela ili ju je uzeo Rasta, ne znam stvarno", rekla je za kraj komšinica, koja je dozvolila da ulazak u zgradu.

U blizini je ekipa Kurira srela jednog čovjeka koji radi kao čuvar zgrade:

"Jao, u poslednje vrijeme kad je vidim nije to to. Izgleda čudno, nosi kape, naočare obavezno. Nije ona bila nešto bolja ranije, ali nekad ovako, nekad onako. Sad ovo u poslednjih nekoliko godina je strašno. Sjećam se ranije, tokom korone, viđao sam je s bivšom ženom Ace Lukasa, i jedna i druga pijane. Ana je tad slupala auto, pa zove taksi, ne može da ga dobije, a onda se ovdje razvlače po ulici. Kad stigne taksi, Ana sa onim njenim forama tu pravi haos i glupira se. Godinama ona nije u redu, ali svakako ovo što sada proživljava je ružno, ali možda će je to konačno promijeniti, to bismo svi voljeli", zaključio je on.

