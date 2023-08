SRAMNO PONIŽENJE! PRESJELO JOJ LJETOVANJE U GRČKOJ: Zabranili joj ulaz u klub, a ima rezervaciju - snimak odmah obrisan!

Sraman razlog zbog kojeg joj nije bilo dozvoljeno da uđe u noćni klub na Mikonosu.

Izvor: TikTok/bellatirico

Djevojka, koja se na TikTok-u predstavlja pod imenom @bellatirico, požalila se svojim pratiocima na grubost osoblja u popularnom klubu na plaži na grčkom ostrvu Mikonos. "Obično nikada ne objavljujem ovakve stvari, ali sam previše uznemirena i moram da podijelim iskustvo koje sam imala na Mikonosu", napisala je u dugačkom postu ispod snimka koji je u međuvremenu obrisala.

Na snimku se vide ona i njena tetka na samom ulazu kluba na plaži kako stoje. U pitanju je plažni klub "Scorpios", a jedan od radnika obezbjeđenja odbija da ih pusti unutra iako su imale rezervaciju. "Tokom odmora, tetka i ja smo odlučile da posjetimo 'Scorpios', klub na plaži o kome smo mnogo slušali. Nisam ni sanjala da bi ova posjeta mogla da se pretvori u incident koji nas je ostavio bez riječi i duboko povrijeđene", nastavila je ona, objašnjavajući da je njena tetka veoma lijepa žena.

"Razlog? Rekli su da je 'previše debela da bi je pustili unutra'. Takvo ponašanje vrijeđa i istovremeno je neprihvatljivo. Nikada nikoga ne treba osuđivati po izgledu. Ne dijelim ovo iskustvo da bih posramila osoblje, već da bih podigla svijest o tome koliko je važna ljubaznost. Svi su lijepi i vrijedni i zaslužuju poštovanje. Zapamtite, važna je samo lijepota koju nosimo u sebi. Širili smo ljubav, dobrotu i razumijevanje, ne samo na Mikonosu već svuda", napisala je ogorčena nećaka, pokazujući kako je obezbjeđenje tada bez pitanja dozvolio ulazak djevojkama koje nisu ni imale rezervaciju, a stajale su iza njih.

Izvor: TikTok/bellatirico

Na kraju je pokazala fotografiju svoje tetke koja uopšte ne izgleda debelo, a potom i snimak muškarca koji joj se unio u lice i pokušao da je zastraši snimajući je dok ga je ona snimala mobilnim telefonom. Dodala je da im je rečeno da je tamo zabranjeno snimanje. Pratioci su se umiješali i ostavili više od 11.000 komentara na video koji je ona kasnije sklonila.

"Nije uopšte debela, lijepa je", "Kada sam bio na Mikonosu, konobar me je pitao da li sam Amerikanka pošto izgledam ogromno, nosim veličinu 40", "Nije ga sramota da ponižava goste, a on je tamo samo radnik! Ona je lijepa i on treba da se stidi. U stvari, trebalo bi da bude srećan što je u njenom prisustvu", "Veoma sam tužna zbog djevojaka koje su vidjele i čule šta se dešava u njihovoj blizini, a ipak su ušle u klub. Da sam to vidio, otišao bih da se zabavim negdje drugde", pisali su ljudi.

BONUS VIDEO: