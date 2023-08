Jedan Srbin je na svom "X" profilu, nekadašnjem "Tviteru", opisao je svoje iskustvo u Makarskoj.

Izvor: MONDO/privatna arhiva

Srbin je odlučio ovog leta da odmori u Hrvatskoj, u Makarskoj, a na svom profilu na društvenoj mreži "X", nekadašnji "Tviter", je opisao iskustvo koje je imao. Najviše pažnje izazvale su cene u ugostiteljskim objektima.

On je objavio niz fotografija sa lokala iz Makarske. Naveo je i da nije imao problema jer je Srbin.

"Prvi put letujem u Makarskoj, Hrvatska. Milion ljudi mi je reklo 'de ćeš tamo preskupo je, pazi šta pričaš i ostale budalaštine'... Kad ono ide niz... Spoj svih mora na kojima ste ikada bili. Ta boja, opuštenost, naslikani borovi, ma nestvarno i potrebno da se vidi. Rivijera podseća na Crnu Goru ali nigde privatnih plaža sa suncobranima do vode. Ne! Peškir i možeš gde hoćeš i kako hoćeš. Vodu nikad nisam video čistiju. Ne znam šta je ovde skupo kad su cene iste kao i u Beogradu. Za mene je to sramota i stid. Pre neki dan sam ispod tornja na Avali platio račun za 3 osobe 6.000 dinara. Po piće i jelo i jedna šopska od 450din!?", napisao je on.

"Cene u marketu pored apartmana iste kao kod nas. Nestvarno u kakvoj zabludi godinama živimo. Kažite mi da ove cene nisu iste kao i u običnom restoranu na Adi. Druga stvar, niko nikoga ne šljivi pet posto. Od čega da se čuvam? Od zla nastalog dok još nisam ni progledao i koje se budalama prenosi već 30 godina zarad ne znam kog cilja. Ma ćao bre. Stranaca ne znam odakle sve nema. Zabole ih ko se kako obukao, ko ima veće s**e i usta. Bukvalno raj. Ovo je tek prvi dan i utisci su neverovatni“, napisao je on.

Njega je obrok koštao 65 evra, a po svemu sudeći, deluje da je za četiri osobe. U cenu je ušlo i piće.

