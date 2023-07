Dečak (13) koji je osumnjičen za masakr u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" u nedelju 30. jula puni 14 godina i postaje krivično odgovoran, ali ne i za zločin koji je počinio 3. maja u kojem je ubio deset osoba, devet učenika i školskog čuvara.

Dečak-ubica (13), koji je u sredu 3. maja počinio masakr u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" na Vračaru, sutra u nedelju 30. jula puni 14 godina i postaje krivično odgovoran, ali ne i za zločin koji je počinio samo tri meseca ranije. Dečak je u iskazu koji je dao odmah posle masakra detaljno je objasnio svoj plan i kako je proračunao da neće krivično odgovarati.

Naime, policija je zaplenila dečakov telefon, kao i kompjutere, a sav materijal je poslat na veštačenje. On je danima pre zločina na internetu istraživao Krivični zakonik.

"On je danima na Guglu istraživao Krivični zakonik, odnosno koja je starosna granica za odlazak u zatvor u našoj zemlji. Zbog toga je, kako se sumnja, svesno izabrao baš ovaj trenutak za napad, jer je shvatio da deca do 14 godina ne idu u zatvor i nisu krivično odgovorna. Praktično je požurio da do svog 14. rođendana počini zločin kako ne bi mogao da bude krivično gonjen", ispričao je tada izvor upućen u istragu.

