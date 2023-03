Uroš P. je danas saslušan u beogradskom tužilaštvu gdje se u dogovoru sa advokatom branio ćutanjem.

Izvor: privatna arhiva

Uroš P. (38), prije sasalušanja u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, na kom je odlučio da se brani ćutanjem, pola sata je razgovarao sa svojim advokatom kako bi odlučio da li će da iznosi odbranu ili ne. "Iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu, odnosno da se brani ćutanjem. Bio je hladan, nije zaplakao, čupao kosu, niti bilo šta slično, nije djelovao kao očajan čovjek, čak nije pitao ni da li je živo njegovo dijete", otkrio je sagovornik Kurira.

Na saslušanju je rekao samo da je zavisnik i da koristi različite vrste narkotika, ljekova i alkohola. "Čak i to što je rekao u jednoj rečenici, najvjerovatnije je smišljeno kako bi opravdao ili bar umanjio krivicu za ono što mu je stavljeno na teret", dodaje sagovornik.

Poslije saslušanja, Urošu P. je određen pritvor do 30 dana i on je sproveden u Centralni zatvor. Tužilaštvo je, podsjetimo, predložilo da u se pritvo odredi po svim zakonskim osnovima, s obzirom da postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva, okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svjedoke i da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično djelo, kao i da su način izvršenja krivičnog djela i težina njegove posljedice doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti pravično i nesmetano vođenje krivičnog postupka.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom U.P. je stavljeno na teret da je u vremenskom periodu dužem od dvije godine bezobzirnim ponašanjem ugrožavao tjelesni integritet svoje maloljetne ćerke čime bi učinio krivično djelo nasilje u porodici. "U toku postupka biće preduzete dokazne radnje u cilju utvrđivanja da li se u radnjama osumnjičenog U.P. stiču obilježja i krivičnih djela Zapuštanje i zlostavljanje maloljetnog lica, Kršenje porodičnih obaveza na štetu maloljetne ćerke. Takođe, biće preduzete dokazne radnje kako bi se utvrdilo da li je na štetu oštećene emotivne partnerke osumnjičenog U.P. učinjeno krivično djelo Nasilje u porodici, krivično djelo Zlostavljanje i mučenje i krivično djelo Protivpravno lišenje slobode", navodi se.

Nakon što je dana 24.03.2023. godine izvršen pretres stana na teritoriji GO Zvezdara u kom je pronađena maloljetna oštećena, dežurni zamjenik javnog tužioca je naložio policijskim službenicima da raspišu potragu za osumnjičenim U.P. koji se dao u bjekstvo. Isti je dana 28.03.2023. godine pronađen i lišen slobode, te je donijeto rješenje o njegovom zadržavanju u trajanju od 48 časova.

U toku postupka biće ispitane oštećene i drugi svjedoci koji bi mogli imati saznanja od značaja za postupak, naloženo vršenje psihijatrijskog vještačenja osumnjičenog, kao i sudsko-medicinskog vještačenja tjelesnih povreda, pri čemu će od Dječje klinike biti pribavljena medicinska dokumentacija za djevojčicu. kako bi se utvrdilo u kakvom je stanju ista primljena na kliniku, a biće preduzete i druge radnje potrebne za potpuno utvrđivanje činjeničnog stanja.