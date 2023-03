Otac koji je držao djevojčicu kao roba na Zvezdari je saslušan u Tužilaštvu.

Izvor: Kurir

Pred Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu danas je na saslušanje priveden Uroš P., osumnjičen da je duži vremenski period zatočenu u stanu držao svoju osmogodišnju ćerku. Kako saznaje Kurir, on je odbio da iznese odbranu, rekavši da će se do daljeg braniti ćutanjem

"Osumnjičeni U.P. je u prisustvu izabranog branioca izjavio da će iskoristiti svoje zakonsko pravo i braniti se ćutanjem, kao i da je u dužem vremenskom periodu koristio opojne droge i alkohol", navodi se u saopštenju tužilaštva. On je u Tužilaštvo doveden nešto prije deset časova, pošto je prethodna dva dana bio u policiji. Uhapšen je u utorak, u jednoj kući na Karaburmi, nakon što se skrivao četiri dana.

Nakon saslušanja, tužilaštvo je predložilo da se prema osumnjičenom odredi pritvor u trajanju od 30 dana, po svim zakonskim osnovima, s obzirom da postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svedoke i da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično djelo, kao i da su način izvršenja krivičnog djela i težina njegove posledice doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti pravično i nesmetano vođenje krivičnog postupka.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom U.P. je stavljeno na teret da je u vremenskom periodu dužem od dvije godine bezobzirnim ponašanjem ugrožavao telesni integritet svoje ćerke, maloljetne oštećene L.P. čime bi učinio krivično djelo Nasilje u porodici. "U toku postupka biće preduzete dokazne radnje u cilju utvrđivanja da li se u radnjama osumnjičenog U.P. stiču obeležja i krivičnih djela Zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica iz čl. 193 Krivičnog zakonika i Kršenje porodičnih obaveza iz čl. 196 Krivičnog zakonika učinjenih na štetu maloljetne oštećene L. P. Takođe, biće preduzete dokazne radnje kako bi se utvrdilo da li je na štetu oštećene I. L. emotivne partnerke osumnjičenog U.P. učinjeno krivično djelo Nasilje u porodici iz čl. 194 st. 1 Krivičnog zakonika, krivično djelo Zlostavljanje i mučenje iz čl. 137 Krivičnog zakonika i krivično djelo Protivpravno lišenje slobode iz čl. 132 Krivičnog zakonika", navodi se.

Nakon što je dana 24.03.2023. godine izvršen pretres stana na teritoriji GO Zvezdara u kom je pronađena maloljetna oštećena, dežurni zamjenik javnog tužioca je naložio policijskim službenicima da raspišu potragu za osumnjičenim U.P. koji se dao u bjekstvo. Isti je dana 28.03.2023. godine pronađen i lišen slobode, te je donijeto rešenje o njegovom zadržavanju u trajanju od 48 časova.

U toku postupka biće ispitane oštećene i drugi svedoci koji bi mogli imati saznanja od značaja za postupak, naloženo vršenje psihijatrijskog veštačenja osumnjičenog, kao i sudsko-medicinskog veštačenja tjelesnih povreda, pri čemu će od Dečje klinike biti pribavljena medicinska dokumentacija za oštećenu L.P. kako bi se utvrdilo u kakvom je stanju ista primljena na kliniku, a biće preduzete i druge radnje potrebne za potpuno utvrđivanje činjeničnog stanja i donošenje odluke.

Istovremeno, pripadnici Uprave kriminalističke policije u saradnji sa tužilaštvom rade na utvrđivanju eventualne odgovornosti drugih lica koji su na posredan način doveli do situacije u kojoj se našla maloljetna oštećena L.P. Tužilaštvo će blagovremeno obavestiti javnost o svim rezultatima istrage koju sprovodi, kao i o saznanjima do kojih su vršenjem potrebnih provjera došli drugi državni organi.

Podsetimo, Pašajlića je za nasilje u porodici prijavila njegova partnerka koju je, takođe, zatvorenu držao u stanu na Paliluli. Ona je otišla u policijsku stanicu sa vidnim povredama na licu, rekla da je on tukao, ali i da ima saznanja da u stanu na Mirijevi drži zarobljenu osmogodišnju devojčicu. Policija je posle njene prijave, uz nalog, ušla u stan na Mirijevu i spasila djevojčicu koja je pronađena u kadi, "jedva živa".